Zmeny vo vyplávcaní pandemickej dávky

Pandemická dávka pre rodičov pokračuje, aj keď podmienky sa zmenili.

9. okt 2020 o 9:23 Dominika Mrákavová

Považie. Druhá vlna pandémie nového koronavírusu vyvoláva medzi rodičmi obavy zo zatvorenia škôl. Budú tak musieť znova zostať s deťmi doma.

Počas prvej vlny vláda zaviedla formu pomoci rodičom, ktorí museli s deťmi pre zatvorené školy zostať doma. Pandemická dávka bola vyplácaná automaticky. Po letnom období nastali zmeny.

Núdzový stav nemá vplyv

Narastajúce počty prípadov pozitívnych na COVID-19 sa prejavujú aj v školách. Zriaďovatelia v Trenčianskom kraji zatvárajú triedy, ale aj celé školy.

„Ako sledujem naprieč krajinou, koľko škôl už zatvorili, obávam sa, že zatvoria aj školu, ktorú navštevujú moje deti. Som slobodná matka, čakajú ma ťažké časy,“ povedala Alena Rakyová.

Stále platí, že rodič môže poberať pandemickú dávku. „Riadime sa zákonom o sociálnom poistení a novelami, ktoré boli v tejto súvislosti prijaté.

Prípadné vyhlásenie núdzového stavu na to nemá vplyv, stále totiž trvá režim mimoriadnej situácie, na ktorý je naviazané priznávanie a vyplácanie pandemickej dávky ošetrovné,“ informuje Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie Sociálnej poisťovne.

Dieťa nemôžete nechať doma len tak

Nejeden rodič rieši dilemu, či niektoré z chorých detí v triede náhodou nemá COVID-19. V prípade, že rodič dieťa nechá doma, aj keď trieda nie je uzavretá pre inú diagnózu, ošetrovné mu neprináleží.

„Nárok by bol len vtedy, ak by bola škola/trieda uzavretá na základe rozhodnutia príslušných úradov. Takže svojvoľne školáka nie je možné nechať doma – v takom prípade rodič nárok na pandemické ošetrovné nemá. Zákon to neumožňuje,“ povedal Višváder zo Sociálnej poisťovne.

Pre niektorých rodičov je to však veľký problém. „Syn mal leukémiu. Máme obavu o jeho zdravie. Decká v škole kašlú, no vraj chlapca nemôžeme nechať doma len tak preventívne, pokiaľ ho nevypíše lekárka,“ hovorí Juraj Marto.

Doba vyplácania nie je ohraničená

Pri pandemickom ošetrovnom nie je určená fixná dĺžka, počas ktorej je dávka vyplácaná. „Rodič poberá pandemické OČR až dovtedy, kým trvá mimoriadna situácia a škola alebo trieda sú uzavreté. Rovnako v prípade choroby dieťaťa, tú však musí najskôr potvrdiť lekár.

Teda nárok na pandemické ošetrovné trvá počas celej krízovej situácie,“ informuje Višváder s tým, že u detí od 16 rokov nárok na ošetrovnéz dôvodu choroby trvá najviac desať dní.

S deťmi môžu zostať obaja rodičia

Pokiaľ máte viac detí a všetky majú zatvorené zariadenie kvôli karanténe, štát vyplatí pandemické ošetrovné obom rodičom.

„Dávku môžu poberať obaja rodičia, každý na iné dieťa, ak spĺňajú podmienky zákona,“ hovorí Višváder.

Rodičia musia byť podľa jeho slov nemocensky poistení a škola či trieda, kde dieťa chodí, musí byť zatvorená. „Máme tri deti, počas minulého školského roka sme museli zostať obaja doma. Nedokázala som sa všetkým naraz venovať. Problém sme mali aj s technikou, rodina sa deťom zložila na tablety, s jedným sa učiť všetci naraz nemohli,“ povedala Mária Birová. Ako rodina dodala, dávka síce nenahradí plat, ale pokiaľ by nedostali nič, ekonomicky by to nezvládli.

Keď zavolajú zo školy

V prípade, že v škole potvrdia pozitívne prípady na COVID-19 a zriaďovateľ rozhodne o uzatvorení, rodičia si po deti musia okamžite prísť.

Nasleduje karanténa, izolácia a dištančné vzdelávanie.

Rodičia ale musia riešiť aj žiadosť o dávku. „V prípade uzatvorenia triedy alebo školy si nárok na ošetrovné uplatní rodič prostredníctvom žiadosti o ošetrovné, ktorá je k dispozícii na webe Sociálnej poisťovne.

Rovnako je tam aj uvedený postup, ako si nárok na pandemické ošetrovné uplatniť. Ak teda nejde o chorobu, nemusí žiadosť potvrdzovať lekár,“ informuje riaditeľ odboru Višváder.

Dávka patrí aj rodičom škôlkarov.

„Nárok na pandemickú OČR majú rodičia škôlkarov rovnako ako v prípade školákov, a to vtedy, ak budú škôlky alebo ich konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo z dôvodu choroby, ktorú musí ale tiež potvrdiť ošetrujúci lekár,“ uzatvára Višváder.