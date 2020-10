Hokejbalový majster sveta Bujdák: Doma je doma

Štvornásobný hokejbalový majster sveta Roman Bujdák doviedol v uplynulej sezóne rodnú Považskú Bystricu k slovenskému titulu.

9. okt 2020 o 16:06 Peter Mičúch

Ste štvornásobný majster sveta. Ako to, že taká malá krajina ako Slovensko je taká úspešná?

Hokejbal je malý šport, nie sú v ňom také peniaze. Hráči dajú do toho väčšie srdce, možno preto.

(zdroj: archív RB)

Po minuloročnom šampionáte na Slovensku ste chceli ukončiť reprezentačnú kariéru. Ešte na tom trváte?

Do poslednej chvíle to vyzeralo tak, že na šampionát nepôjdem, mal som zdravotné problémy. Podarilo sa mi to vyriešiť a musím si zaklopať, že zatiaľ je to všetko v poriadku. Takže nie.

