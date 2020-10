Zastupiteľstvá miest a obcí budú môcť opäť rokovať elektronicky

Hlasovaním na diaľku samosprávy nemôžu rozhodovať o prijatí úveru či manipulácii s majetkom miest a obcí.

12. okt 2020 o 16:47 SITA





POVAŽIE. Mestské a obecné zastupiteľstvá budú môcť opäť rokovať elektronicky. V tlačovej správe to dnes uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Na základe núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený od 1. októbra a zhoršujúcej sa pandemickej situácii tak samosprávy budú môcť zasadať na diaľku.

Počas krízovej situácie môžu uskutočniť zasadanie zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými komunikačnými technológiami. Z rokovania obecného zastupiteľstva musí obec vyhotoviť obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webstránke, ak stránku má, a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovej stránke, ak stránku má. Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam je obec povinná komukoľvek bezodkladne sprístupniť aj po skončení rokovania.



Prípadné hlasovanie členov zastupiteľstva je možné formou "per rollam", teda na diaľku buď elektronickým hlasovaním alebo hlasovaním korešpondenčným lístkom. Hlasovaním "per rollam" však mestá a obce nesmú hlasovať napríklad o zmluvách na uskutočnenie stavebných prác či prevodu alebo nájmu majetku mesta a obce.



Rovnako nesmú dištančným hlasovaním rozhodnúť o obchodnej verejnej súťaži, dobrovoľnej dražbe, prijatí investičného úveru, prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom či kúpe majetku do vlastníctva obce, ak je k nej potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho zo zavedenia projektu financovaného z eurofondov.