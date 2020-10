Boja sa výstavby na kalváriI

Pozemky v lokalite Kalvária čaká zmena. Občania sa obávajú straty rekreačnej lokality. Mesto sa háji, že oddychová a duchovná zóna zostane nenarušená.

13. okt 2020 o 6:52 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V novembri bude mesto schvaľovať nový územný plán. Jedným z návrhov je aj zmena účelu využitia pozemkov nad Kuzmányho ulicou na rekreačnú výstavbu.

Lokalita Kalvária – Dráhy – Dúbravy je medzi obyvateľmi známa ako mestský lesopark. Okolo kaplniek sú lesné pozemky. Sporná oblasť je na katastri vedená ako trvalo trávnatý porast.Kuzmányho ulica je v pokojnej lokalite. Lemuje kopec Kalvária, obyvatelia majú výhľad z jednej strany do prírody, z druhej na ulicu Lánska. „Chodíme sem na huby štyridsať rokov. Je to prakticky zelený raj v meste,“ povedala návštevníčka Kalvárie.

Nový územný plán počíta s preklasifikovaním určitej časti pozemkov so zámerom na rekreačnú výstavbu. Najmä obyvatelia Kuzmányho ulice s týmto zámerom však nesúhlasia.