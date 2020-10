Hasiči a výstrek, pýcha malého Ďurďového

Malá obec Ďurďové sa môže popýšiť jedným z najlepších hasičských zborov na Slovensku. Porozprávali sme sa o ňom so starostom obce Antonom Ondraským.

14. okt 2020 o 10:08 Peter Mičúch

Čo nám prezradíte o ďurďovskom hasičskom zbore?

Hasiči boli vždy hlavnou organizáciou v našej obci. Všetko, čo sa buduje, je robené vďaka hasičom. Mladí hasiči chodievajú aj na súťaže. Tým, že ich bolo výrazne menej, tak mali viac času byť doma a pomôcť rodičom a cez leto mohli urobiť aj niečo v obci.

Aké ste počas leta absolvovali preteky?

Boli sme na nejakých troch súťažiach a získali jedno prvé, druhé a tretie miesto. Zúčasnili sme sa starostovskej súťaže v Lednici. Tá ma takú zvláštnosť, že beží aj starosta. Vyhrali sme ju, prekonali sme rekord podujatia.

Čo robíte, keď nesúťažíte?

V poslednom čase máme najviac práce na zbrojnici. Na malú obec je veľká, získali sme na ňu dotácie z ministerstva. Ale tie ani zďaleka nepokrývajú všetky náklady, snažíme sa ju dorábať svojpomocne. Chvalabohu je v Ďurďovom stále dosť ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť a brigádovať zadarmo, voláme to „akcie Z“. Robili sme podlahy, omietky, na dráhe sme betónovali plochy.

Ďurďovania si svojpomocne prerábajú požiarnu zbrojnicu. (zdroj: HaZZ Ďurďové)

Je v Ďurďovom dostatočný záujem o hasičstvo medzi mládežou?

Určite áno, je nás v obci 150 a máme hasičský zbor. Ide to z pokolenia na pokolenie, u nás nie je žiadny iný kolektívny šport. Nemáme futbalové družstvo, naň je potrebných 11 mužov a na hasičské družstvo len sedem (úsmev).

Tento rok nebol Ďurďovský výstrek, ani ste ho neplánovali?

Veľmi som to chcel, všetko bolo nachystané. Ale niekedy v polovici júla sme mali avízo, že sa sprísnia protikoronové opatrenia. Chápem ich, ale nedali sa splniť.

Akú má toto podujatie tradíciu?

Tento ročník mal byť dvadsiaty, spolu s nultým teda dvadsiaty prvý. Je taký plán, že budúci ročník bude dvakrát tak veľký ako zvyčajne.

Býva o Ďurďovský výstrek medzi zbormi na Slovensku záujem?

Keď vydáme rezervačný list na internete, tak do nejakých štyroch hodín je vybookovaných všetkých 120 miest. Verím, že keby sme tomu nechali voľný priebeh, tak by prišlo aj 200 družstiev. To svedčí o tom, že je to najväčšia súťaž na Slovensku.

Poďme naspäť k ostatným hasičským súťažiam. Ktoré ocenenie z nich si najviac vážite?

Počas tridsiatich rokov patríme stále medzi najlepšie družstvá na Slovensku, verím tomu, že by sme vedeli zabojovať o najlepších aj v Čechách. Ťažko povedať, ktorý úspech bol najväčší. Možno to, že sme sedemkrát po sebe vyhrali súťaž v Lednici. Alebo to, že sme boli tretí v lige. Máme nejakých 300 pohárov, ťažko určiť, ktorý si najviac vážime.

Ako to robíte, že taká malá obec je taká úspešná?

Vychovávame už deti. Smejeme sa, že sú vychovávané na guláši a hasičskej klobáse. Možno preto. Tí, ktorí majú deti, ich museli zobrať na preteky so sebou. Ďalšia vec je to, že u nás majú hasičské súťaže dlhú tradíciu. Pretekali už naši otcovia, patrili medzi najlepších v okrese.

Je hasičstvo finančne nákladné?

Potrebujete mašinu, ktorá dnes stojí desaťtisíc eur. Musíte mať dve sady hadíc, rozdeľovač, kôš, a každý rok sa niečo z toho opotrebuje. Mašina vydrží možno päť rokov. Treba platiť štartovné a PHM. Financie zháňame od sponzorov. Chalani vedia priniesť aj nejaké poháre, niečo si teda aj zarobia.