Považská Bystrica uvažuje o štátnej bezúročnej pôžičke, rozhodne zastupiteľstvo

Považskobystrická radnica zvažuje požiadať o bezúročnú návratnú štátnu pomoc. Pôžičky poskytuje štát maximálne do výšky výpadkov dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

19. okt 2020 o 11:49 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Považskobystrická radnica zvažuje požiadať o bezúročnú návratnú štátnu pomoc. Pôžičky poskytuje štát maximálne do výšky výpadkov dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. O žiadosti bude tento týždeň rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa výpadok dane z príjmov fyzických osôb sa po prvej vlne pandémie dotkol aj Považskej Bystrice a predstavuje asi 900.000 eur.

"Mesto je pripravené požiadať o vládnu pomoc, ktorá je schválená na základe rozhodnutia ministerstva financií a vlády SR. Žiadajú o ňu takmer všetky samosprávy na Slovensku, pretože spôsobené výpadky idú do stoviek tisícov až miliónov eur. My sa pohybujeme na úrovni necelých 900.000 eur," uviedol primátor s tým, že výpadok je veľký a ponuka od vlády korektná.

Ako dodal, minister financií na stretnutí Rady Združenia miest a obcí Slovenska na Štrbskom plese deklaroval, že v roku 2024 by sa mala bezúročná pôžička pretransformovať na granty. Janas očakáva, že budúci rok bude z pohľadu financií veľmi náročný.

"Čakáme na rozpočtovú prognózu, podľa nej budeme pripravovať rozpočet mesta. Potom uvidíme, či vláda pristúpi opäť k nejakej ďalšej kompenzácii výpadkov v rozpočtoch miest a obcí. Ak nepristúpi, budeme musieť prispôsobiť svoje výdavky tomu, čo dokážeme cez fiškálnu decentralizáciu alebo cez vlastné príjmy mesta zabezpečiť. Ak by prišla ďalšia forma vládnej pomoci ako teraz, budeme to istotne zvažovať. Nemá zmysel prijímať pomoc, ktorá by mesto nejakým spôsobom zaťažila a zvýšila dlhovú službu. Ale ak by bola na korektnej báze, nevidím dôvod, aby sme sa o to nepokúsili," zdôraznil Janas.