AKTUÁLNE: Pribudlo 705 nakazených v Trenčianskom kraji 41

Z ochorenia sa zotavilo ďalších 468 ľudíLaboratóriá v pondelok otestovali 5 946 vzoriek. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 23 298.

20. okt 2020 o 10:31 SITA



TRENČIANSKY KRAJ. Na Slovensku pribudlo ďalších 705 nakazených koronavírusom. Laboratóriá v pondelok otestovali 5 946 vzoriek. Počet úmrtí pacientov na ochorenie COVID-19 stúpol na 98, z ochorenia sa zotavilo ďalších 468

ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

V nemocniciach je hospitalizovaných 724 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 611 z nich. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je 22 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 51 pacientov. Ministerstvo zdravotníctva SR to uviedlo na sociálnej sieti.



Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, zhodne po 148. Nasleduje Prešovský kraj so 140 prípadmi. Žilinský kraj eviduje 70 nových infikovaných, Trnavský 67 a Košický 64. Trenčiansky kraj mal

41 prípadov a Banskobystrický 27. Je medzi nimi 349 žien a 356 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 101 rokov.



Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 31 400, celkovo sa už zotavilo 8 004 pacientov.

Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 23 298. Od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 627 978 laboratórnych testov.