Nemocnica v Považskej Bystrici sprísni od piatka protipandemické opatrenia

Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici sprísňuje protipandemické opatrenia. Od piatka budú s výnimkou dvoch zavreté všetky vstupy do nemocnice.

22. okt 2020 o 9:51 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici sprísňuje protipandemické opatrenia. Od piatka (23. 10.) budú s výnimkou dvoch zavreté všetky vstupy do nemocnice.

"Vzhľadom na horšiacu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID ochorením oznamujeme, že dňom 23. 10. 2020 sú určené pre vchod do NsP Považská Bystrica len dva vstupy - do poliklinickej časti nájazdovou rampou a do nemocničnej lôžkovej časti cez urgentný príjem," informovala nemocnica na sociálnej sieti.

Budova liečebne pre dlhodobo chorých bude mať jeden hlavný vstup, kde bude rovnako fungovať filter. Každý občan, vrátane zamestnancov je povinný si pri vstupe nechať zmerať teplotu a použiť dezinfekčnú bránu, dezinfekciu rúk (nachádzajú sa v interiéroch nemocnice). Zároveň naďalej platí, že vstup do budovy je možný len s prekrytím dýchacích ciest.