Niektoré sedembojárky majú ukážkovú postavu, hovorí Lucia Mokrášová

Sedembojárka LUCIA MOKRÁŠOVÁ (26), členka dubnického atletického oddielu, má za sebou zaujímavú skúsenosť z Ameriky. Študovala tam na univerzite v Texase a teraz je pripravené zabojovať v Európe.

22. okt 2020 o 11:42 Peter Mičúch

Prečo práve sedemboj?

Začínala som u trénera, ktorý si zakladal na všestrannosti. S každým skúšal viacboje, potom sa ľudia začali špecializovať. Ale ja som zostala pri sedemboji, v tom čase bola v ňom najväčšia šanca uspieť. Ako sme sa posúvali, tak to vyzeralo, že ideme dobrou cestou.

Prečo ste odišli do Ameriky?

Bola som tam od jesene 2015 do jari 2019. Chcela som zmenu, na strednej škole som fungovala dosť intenzívne. Mala som pocit, že je toho na mňa dosť, že sa „valím“ iba jedným smerom. Zobrala som to ako príležitosť, že mi to viac dá, ako zoberie.

(zdroj: archív Lucie Mokrášovej)

Kde konkrétne ste tam žili?

Bola som v Texase v El Pase. Boli tam disciplíny, v ktorých sme boli ako škola dobrí. Na viacboj to nebolo úplne šité. Zo začiatku mi to nevadilo, verila som, že nové prostredie mi prinesie niečo dobré. Ale po čase som zistila, že európsky štýl mi sedí viac.

Prečo vám sedí viac európsky štýl?

My Európania ideme viac cez techniku, v Amerike je to viac zamerané na intenzitu už od skorého obdobia. Mne už na jar dochádzalo, že už nemám z čoho vychádzať, a to bola len polka sezóny. Chvíľu som si myslela, že je to v hlave, že tomu človek neverí a o niečom pochybuje. Ale potom som si to spätne prehrávala, že mi chýbajú tie tréningové objemy, ktoré som mala na Slovensku.

(zdroj: archív Lucie Mokrášovej)

Ako sa trénuje v USA?

Je tam menej kvantity, trénujú tam intezívnejšie. Idú cez rýchlosť, čo mi vlastne prospievalo. Som rýchlostný typ, nie nejaký vytrvalostný. Ale viacboj sa nedá robiť iba z kvality. Keď je človek dva dni na štadióne, tak musí mať aj nejakú zásobu energie.

Čo ste študovali?

Zdravé vedy a programovanie, „Feld promotion“, ako podsmer som mala stravu. Bola to kombinácia so zdravotníctvom.

Američania vraj berú štúdium poctivo, neexistuje, že by niekto na skúškach opisoval. Potvrdíte to?

Záleží na škole, je to tam dosť o peniazoch, aj čo sa týka športu. Je to tam prísnejšie, sú tam väčšie tresty. Nestretla som sa s tým, že by niekoho prichytili pri opisovaní. Neviem, či si na to niekto trúfol, ja som z toho mala rešpekt.

Ako sa žije v Amerike?

Bola som v Texase, tam je to taký „western“, žije sa tam trochu inak ako v Chicagu, či inde v centre. Ľudia sú tam dosť stresovaní, cítili sme to aj my športovci. Je to tam postavené na výsledkoch, človek musí byť vždy stopercentne pripravení. To vytvára na ľudí tlak, mala som s tým problémy aj ja. Som baran, navyše perfekcionista, takže som musela bojovať s tým, aby som na seba nekládla viac.

Aké boli vaše začiatky za Atlantikom?

Čoskoro mi došlo, že všetko je len na mne. Nemala som okolo seba rodinu, mohla som si s nimi maximálne zavolať. Musela som si nájsť ľudí, na ktorých som sa mohla obrátiť. Tým, že som športovala a cestovala, tak som nebola zo všetkého „vyhúkaná“. V mojom tíme bolo málo belochov, trochu mi chýbala spoločná nátura. Dosť som rozumela, ale rozprávanie som si zlepšila až v USA, keď som v angličtine musela čítať, písať, rozmýšľať a reagovať.

Ako ste riešili v Amerike financie?

Išla som tam s plným štipendiom. Vedela som, že sedemboj tam dosť pomôže, vykryje viac športov, je viac použiteľný. Rodičia stáli za mnou, nebola som závislá iba na financiách zo školy. Na kupovanie nových vecí iba štipendium nestačí.

Máte informácie, ako to vyzerá v USA s koronou?

Som v kontakte s kamarátmi z Alabamy a Texasu. Testujú ich každý týždeň, majú povinné rúška. Pohyb ľudí je tam ale trocha voľnejší.

Mali ste v Amerike pri sebe nejakých Slovákov?

Po roku a pol prišiel Slovák kladivár, poznali sme sa už predtým. Posledný rok prišiel ešte jeden oštepár.

A čo Američania, akí sú?

Dá sa tam nájsť hocikto. Ja nie som zameraná na jeden typ človeka. Skôr mi ide o to, aby bol humorný, chápavý. Boli tam rôzni športovci, človek sa mal na čo pozerať (úsmev).

Aké najväčšie úspechy ste v atletike dosiahli?

Najviac sa mi darilo v juniorskom veku. Ako sedemnásťročná som bola dvadsiata na majstrovstvách sveta. O rok som bola šiesta na svete v Barcelone. To považujem za svoj najväčší úspech. V roku 2013 som bola na európskom šampionáte piata, o rok som už bola medzi dospelými, na ME v Zürichu som bola dvadsiata. Kvôli šampionátom som odkladala odchod do Ameriky, ešte v 2015 som bola na Európe šiesta.

A čo olympiáda, neláka vás?

Po tom túži každý športovec. Je to čím ďalej ťažšie, komplikujú nám to. Tým, že som bola v Amerike, tak nie som v žiadnom renkingu. Musela by som splniť ostrý limit, ktorý je dosť nad mojim osobákom. Teraz som ale v dobrej tréningovej skupine, môžeme sa potiahnuť. Je tam dobrá energia. Nesústreďujem sa teraz na nejaké ciele, predtým som na seba dosť tlačila a to nie je dobré, dosť to človeka limituje.

Aká je vaša najobľúbenejšia disciplína a ktorú naopak nemusíte?

Najradšej mám asi dvestovku, nie je tam treba rozmýšľať, treba len bežať. Rada mám aj vrh guľou, lebo to je o výbušnosti. Tam sa dokážem skoncentrovať, sú tam len tri pokusy a trvá to krátko. Najväčší problém mám asi so skokmi, v Amerike som stratila dynamiku a začala to „rvať“ cez silu.

O desaťbojároch sa traduje, že majú najkrajšie telá, je to tak aj u sedembojárok?

V našom kruhu je cieľom byť silný, výbušný, ale zároveň aj ľahký. Takže väčšina viacbojárok máme zadky, ramená. Ale treba byť štíhly, vysekaný, čiže sa medzi nami nájdu také, ktoré majú ukážkovú postavu.

Atletika na Slovensku je vraj mŕtva, súhlasíte?

Prežíva veľmi ťažké časy, lebo je výmena generácií. Je ťažké motivovať mladých, aby makali. Lebo najprv sa pretekári zlepšujú veľmi rýchlo, ide to akoby samo. Ale postupne to začína byť drina. Atletika je šport, kde sa nedá schovať.

Aké mávate tréningové jednotky?

Trénujeme od pondelka do soboty, v nedeľu regenerujeme. Na sústredeniach trénujeme aj trojfázovo, ako aj teraz na Štrbskom plese. Potom sa povolí, nech sa telo zregeneruje. My viacbojári musíme trénovať stále dvojfázovo, pri jednofázovom tréningu by sme nestíhali naplniť objemy, ktoré potrebujeme.