Považská Bystrica pre pandémiu neruší investičné akcie, šetrí na chode radnice

Považskobystrická samospráva neplánuje napriek mimoriadne pandemickej situácii rušiť investičné akcie. Mesto zatiaľ šetrí len na vnútornej prevádzke radnice.

22. okt 2020 o 15:09 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Považskobystrická samospráva neplánuje napriek mimoriadne pandemickej situácii rušiť investičné akcie. Mesto zatiaľ šetrí len na vnútornej prevádzke radnice. Informoval o tom primátor Karol Janas.

"Určite sa však všetky investičné akcie nestihnú urobiť tak, ako sme si pôvodne naplánovali. Mali sme stretnutie so všetkými predsedami výborov mestských častí, s ktorými sme o tom komunikovali. Vládna pomoc prichádza až v októbri a viaceré akcie treba projekčne pripraviť a vysúťažiť, čo trvá niekoľko týždňov. Veľa bude závisieť od počasia, ktoré by mnohé investície mohlo zabrzdiť. Považskobystričania sa však nemusia báť, že o ne prídu. Ak by to počasie nedovolilo, presunieme ich do ďalšieho roka," skonštatoval primátor.

Pozitívne však podľa neho je, že napriek veľkému výpadku financií radnica zatiaľ nestopla žiadnu veľkú akciu. "Začali sme s rekonštrukciou futbalového štadióna, hotová je rekonštrukcia kúpaliska či športovej haly. Začíname pracovať na výstavbe kanalizácie do Považskej Teplej, budujeme ihriská, máme vysúťažené výmeny okien v dvoch materských školách, začíname s druhou etapu rekonštrukcie ciest a chodníkov. Zatiaľ škrtáme financie najmä čo sa týka prevádzky mestského úradu. Snažíme sa šetriť sami na sebe, aby sme to, čo sme ľuďom sľúbili, vedeli aj zrealizovať," doplnil Janas.

Aktuálna situácia druhej vlny bude mať podľa neho určite nemalý dosah na financie. Pre mesto je podstatné a najdôležitejšie to, že zatiaľ má situáciu pod kontrolou a vďaka prijatým opatreniam je finančná stabilita mesta zabezpečená aj na ďalšie mesiace.