Mestský úrad bude celý budúci týždeň pre verejnosť zatvorený

Púchovský mestský úrad bude na budúci týždeň pre verejnosť zatvorený.

23. okt 2020 o 13:15 TASR

PÚCHOV. Púchovský mestský úrad bude na budúci týždeň pre verejnosť zatvorený. Informovala o tom primátorka mesta Katarína Heneková.

"Oznamujeme občanom a klientom, že od pondelka (26. 10.) do piatka (30. 10.) bude mestský úrad pre verejnosť zatvorený. Preberanie písomností a dokumentov do podateľne je možné počas pracovných dní od 8.00 do 12.00 h po zazvonení pri vchodových dverách do mestského úradu," informovala primátorka.

Matričný úrad bude podľa nej vybavovať iba nevyhnutné služby (úmrtie, sobáš, narodenie dieťaťa) počas pracovných dní od 8.00 do 12.00 h. Platby na účet mesta je možné realizovať iba elektronicky. Ostatné služby poskytne mestský úrad výhradne telefonicky alebo elektronicky.

