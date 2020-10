Plánované operácie len s negatívnym testom

Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici plánované operácie nezrušila. Pacient však musí mať pred nástupom na oddelenie negatívny test na Covid-19.

25. okt 2020 o 7:40 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V pondelok Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici otvára covidové oddelenie. Do piatka bolo v nemocnici hospitalizovaných sedem pacientov s ochorením Covid-19. Na nemocnicu je zvýšený nápor, vedenie však situáciu zvláda.

Plánované operácie pokračujú

Nápor na nemocnicu je zvýšený. Okolité nemocnice začínajú byť preplnené. Považskobystrická tak začala prijímať pacientov s diagnostikovaným novým koronavírusom. "Plánované operácie pokračujú podľa plánu. Jediným obmedzením je, že pacient potrebuje negatívny Covid test," povedal Igor Steiner, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.

Opatrenia už pri vstupe

V nemocnici zaviedli niekoľko opatrení pre bezpečnosť pacientov aj personálu. "Od piatka, 23. októbra, môžu pacienti na vstup do nemocnice použiť len dva vchody," informuje vedenie nemocnice. Otvorený je vchod pri urgentnom príjme do nemocnice a cez nájazdovú rampu do polikliniky. Tam je umiestnená aj dezinfekčná brána. V priestoroch nemocnice je aj turniket s teplotnou bránou.

Potrebujú dobrovoľníkov

Stúpajúci počet pozitívnych prípadov ovplyvnil aj chod mobilného odberového miesta. Onedlho bude fungovať denne. Zdravotníci však potrebujú posily. "Prosíme študentov medicíny a ošetrovateľstva, ktorí majú možnosť, aby prišli pomôcť do mobilného odberového miesta pred nemocnicou v Považskej Bystri," vyzýva vedenie nemocnice.

Darovanie krvi funguje aj počas obmedzení

Aj keď je zákaz vychádzania a obmedzenia v nemocniciach, krv ako najvzácnejšiu tekutinu potrebujú lekári stále rovnako. "Chýbajú nám všetky krvné skupiny, prosíme darcov, aby prišli darovať krv. Po pobyte v zahraničí je potrebné, aby sa na mesiac izolovali. Inak je potrebné dodržať len dôsledné nosenie rúška," informuje vedenie nemocnie.