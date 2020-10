Pastorek: Z Rakúska do Streženíc+ JEDENÁSTKA JESENE ŠIESTEJ LIGY a AKO HLASOVALI TRÉNERI

Strelcom v šiestej lige kraľuje s dvanástimi presnými zásahmi MIROSLAV PASTOREK (30) zo Streženíc.

27. okt 2020 o 18:30 Peter Mičúch

V našej ankete, v ktorej sme sa pýtali trénerov klubov na najlepších hráčov, sa viackrát spomínalo jeho meno. Skúsený útočník sa pred sezónou vrátil z Rakúska, aby pomohol Streženiciam.

Kde všade ste hrávali?

Začínal som v siedmych rokoch v Púchove, kde som zostal do dorastu. Potom som odišiel na Moravu, do Drnovíc, Vsetína, Otrokovíc. Po piatich rokoch som sa vrátil do Púchova. Tam som hral dva roky tretiu ligu. Potom opäť Morava, Slavičín, Bojkovice a odtiaľ do Rakúska do nižšej súťaže.

