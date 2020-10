Moju prácu beriem ako poslanie

Gabriela Hrončeková je riaditeľkou domova pre ťažko postihnuté deti a mladých ľudí. So svojím tímom sú často jedinou rodinou, ktorú tieto detičky majú.

28. okt 2020 o 6:34 Dominika Mrákavová

Gabriela Hrončeková je už viac ako pätnásť rokov súčasťou zariadenia, v ktorom sa starajú o často nechcené deti s najťažším postihnutím. Obetavo plní svoje poslanie a aj v tejto náročnej dobe robí všetko pre to, aby detičky nepocítili žiadne negatívne dôsledky pandémie. So svojimi spolupracovníkmi denne rozdáva lásku deťom, ktoré by ju inak nepoznali.

Zariadenie vzniklo prakticky už v roku 1993. Odkedy ste súčasťou DSS Nosice vy?

Súčasťou Domova sociálnych služieb Púchov – Nosice som od mája 2004.

Práca v oblasti poskytovania starostlivosti je náročná, ale veľmi potrebná. Čo vás viedlo práve k tejto oblasti?

Oblasť poskytovania sociálnych služieb som predtým bližšie nepoznala. So zariadením, ktoré teraz vediem, som sa stretla až na mojej materskej dovolenke.

Moja suseda v DSS pracovala a spriatelili sme sa. Od malička som chcela pomáhať ľuďom a prácou v zariadení sa mi tento sen splnil. Keďže som vyštudovala odbor z inej oblasti, doplnenou špecializáciou, kurzami i školeniami a hlavne praxou som získala potrebný prehľad pre poskytovanie sociálnych služieb.

Kto vám vo vašej práci pomáha, kto tvorí tím, s ktorým denne obetavo pomáhate?

V mojej práci mi pomáhajú všetci zamestnanci zariadenia, každá profesia tu má svoje opodstatnenie. Naši klienti sú úplné odkázaní na pomoc druhých. Najbližší tím tvorí vedúca sociálno - zdravotného úseku a úseku výchovy, sociálna pracovníčka, referentka miezd a majetku, ekonómka a hospodárka.

Máte podporu, oceňujú ľudia z okolia tú obetavú prácu, ktorú vykonávate?

Každý zo zamestnancov nášho zariadenia je veľká osobnosť, nie ja. Bez nich, ich každodennej práce a prístupu by nebola zabezpečená taká kvalitná služba, akú poskytujeme a vykonávame. Ľudia z okolia našu prácu oceňujú, čo vyplýva zo vzájomnej spolupráce a podpory či už s obyvateľmi Nosíc, mestom Púchov, a mnohých organizácií a spoločností z celého regiónu. Máme v okolí mnoho dobrých ľudí, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás. Za všetko im patrí úprimné poďakovanie.

Deti majú v zariadení domácku atmosféru (zdroj: DSS Nosice)

Vnímate svoju prácu ako poslanie? Prepadne vás niekedy únava a poviete si, že radšej by ste robili niečo iné alebo je práve táto práca vašou životnou cestou?