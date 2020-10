Bezkrkí Poliaci v hráčskej šatni. Demjanovi chýbal do repre krôčik

Jedným z ťahúňov futbalistov Považskej Bystrice by mala byť predsezónna akvizícia RÓBERT DEMJAN (38). Rodák z Levoče už čo-to vo veľkom futbale preskákal.

28. okt 2020 o 18:30 Peter Mičúch

Z Trebišova ho zlanárili funkcionári Púchova. Štyri roky potom hrával vo Viktorii Žižkov a od roku 2013 začala jeho poľská anabáza. Nie hocijaká, v drese Podbieskidze Bielsko-Biala sa stal kráľom strelcov Ekstraklasy a najlepším hráčom celej ligy.

Jednu sezónu to šikovný útočník skúšal v Belgicku, aby sa opäť vrátil do poľského klubu a odtiaľ do treťoligových Borčíc. Potom sa ešte vrátil k severným susedom do Widzewu Lodz, aby cez české Třinec a Znojmo zakotvil v Považskej.

O futbale pod Manínom, krôčiku, ktorý mu chýbal do reprezentácie či bezkrkých poľských fanúšikoch v hráčskej kabíne sa Róbert podelil s nami.

