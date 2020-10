Dôležité informácie o testovaní v regióne poskytol okres

Spoločný krízový štáb pre okresy Považská a Púchov zvolal všetkých starostov a primátorov. Tí potrebovali vyriešiť mnoho otázok o plošnom testovaní.Prednosta tiež informoval o priebehu.

29. okt 2020 o 18:15 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA Krízový štáb, ktorý zorganizoval prednosta Okresného úradu Považskej Bystrice Andrej Torda, bol určený najmä pre starostov a primátorov v regióne. Obce totiž musia riešiť okrem množstva nejasnej administratívy aj personálne otázky a tiež materiálne. Spoluprácu poskytol aj prednosta Okresného úradu Púchov Marián Herdel.

Z troch dní len dva

Testovanie malo prebiehať pôvodne tri dni. V priebehu týždňa prišlo k zmene a testovacie dni budú dva víkendové. Predĺžil sa aj čas, počas ktorého budú odberné miesta otvorené. Testovať začnú o 7.00 ráno, posledný ster budú robiť 21.30, aby ho stihli do 22.00 vyhodnotiť.

Personál odberových miest bude mať hodinovú prestávku na obed. No od 13.00 do 22.00 je dlhý čas a bude tam potrebná ďalšia prestávka. "Budeme mať dosť oblekov a ochranných prostriedkov?" položila otázku priátorka Púchova Katarína Heneková. Zástupca ozbrojených síl ubezpečil, že práve vďaka skráteniu z troch na dva dni je materálu dostatok.

Informácie dopĺňajú

Okres očakával, že koordinátor testovania zosumarizuje pokyny. "Preto sme sa rozhodli zvolať krízový štáb práve v stredu, lebo ešte v pondelok a utorok neboli komplexné informácie. Aj teraz ešte informácie utriasajú," povedal Andrej Torda, prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici. Podstatné je, aby boli odberné tímy kompletné, inak odbery robiť nebudú. "Urobíme všetko preto, aby sa v sobotu otvorili všetky odberné miesta za účasti všetkých členov odberných tímov. Všetky informácie komunikujeme a aj budeme so starostami, keď budú nejaké problémy, budeme ich riešiť individuálne. Najväčším deficitom je nedostatok zdravotníkov. Dúfame, že to ozbrojené sily v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva doriešia," pokračuje Torda.

V odberných miestach nastalo niekoľko zmien. "Následná reklasifikácia odberných miest nie je podľa predstáv starostov. Ako sme počuli na krízovom štábe, obávajú sa návalu občanov z mesta, ale aj chatárov," doplnil prednosta Torda.

Musíme byť dôslední

Priebeh testovania je rovnaký, ako v okresoch, kde prebehol minulý týždeň. Občania dostali aj informačné letáky. "Ako povedala regionálna hygienička, ideálne by bolo, keby si občania, ktorí prichádzajú na odber odkašľali a vysmrkali sa vonku, pred vstupom do odberovej miestnosti, aby sa zbytočne nevystavovali nákaze členovia odberových tímov. Potrebujeme, aby sa ľudia chovali naozaj zodpovedne. Potrebné je, aby ľudia čakajúci na odber svedomito dodržiavali rozostupy, a mali dôsledne nasadené rúška," apeluje na občanov prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda.

Starostovia musia zabezpečiť viac

Starostovia majú na pleciach množstvo povinností. Musia zabezpečiť okrem priestorov aj administratívnych pracovníkov, zazmluvniť dobrovoľníkov, ale aj zabezpečiť materiál. "Všetku dezinfekciu, materiál, všetko čo budete obstarávať k testovaniu, účty odkladajte a budú vám preplatené," znel pokyn krízového štábu. Starostovia však tie financie musia niekde nájsť.

Menšie obce môžu mať problém

Rezonovala aj ďalšia otázka. "Čo ak sa do menších obcí nahrnú ľudia z mesta, lebo sa môžu dať otestovať kdekoľvek? Nemusíme tak stihnúť otestovať vlastných občanov," vyslovili obavy starostovia. Armáda navrhla možnosť obmedziť čas pre osoby bez trvalého pobytu v obci len na konkrétny časový úsek. "Od rána do popoludnia vyjdeme v ústrety v prvom rade vlastným občanom, večer budeme testovať ľudí, ktorí sa neotestovali v zmysle harmonogramu, a aj záujemcom o testovanie, ktorí nemajú v obci trvalé bydlisko. Chceme tak umožniť všetkým našim občanom, aby sa dostali na testovanie," povedal starosta Domaniže František Matušík.

Harmonogram testovania podľa abecedy tiež nie je úplne ideálny. "Máme veľkú frekvenciu mien na niektoré písmená, môže sa tak stať, že to v daný časový úsek nestihneme," povedal Matušík. Musia tiež hľadieť na časti obcí, ktoré sú viac vzidalené. "Potrebujeme čas prispôobiť napríklad tomu, ako jazdia autobusy. Už niekoľko dní sedíme nad koeficientami a snažíme sa prerátavať harmonogramy. Keď tam budú veľké rady, ľudia neprídu, lebo sa im nebude chcieť čakať, odradí ich to. Z môjho pohľadu je to dobré, že prebieha takéto testovanie. Najväčší problém bude to, aby sme stihli svojich občanov otestovať," doplnil starosta Domaniže.

Matušík vítal zvolanie krízového štábu, k mnohým odpovediam sa však nedopracoval. "V prvom rade sme čakali nové informácie. Rozhodnutia menia zo dňa na deň. Aj dnešné stretnutie ukázalo, že štát nám veľa nových informácií nedal, väčšinu som si naštudoval od starostov z okresov, kde už testovanie prebiehalo. Pozitívne informácie však vyšli zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva. No vojaci, ktorí sú v našom okrese, nemajú stopercentné informácie, tým pádom aj starostovia budú robiť chyby a bude to hlavne na tej samospráve, aby docielila nejaké výsledky testovania," pokračuje Matušík.

Veľkým podnikom vyšli v ústrety

"Sme v úzkom kontakte s pánom majorom pre okres Púchov, komunikujeme pravidelne. Otvorené však zostali otázky súvisiace s refundáciou nákladov, taktiež s dohodami o vykonaní práce. Prednostovia okresných úradov však prisľúbili, že posunú túto informáciu ďalej a budú sa tým zaoberať, aby sme my mali komplexné informácie do piatku. Vtedy bude potrebné osoby, podieaľajúce sa na testovaní prihlásiť do poisťovní, aby nedošlo zo strany miest a obcí k porušeniu zákonníka práce," zhrnula výsledky krízového štábu primátorka Púchova Heneková.

Ako aj v iných mestách, aj v Púchove majú obavu o nedostatok zdravotníkov. "V meste Púchov sme ustálili počet odberných miest na 13, je to síce na hrane, ale budeme radi, keď bude dostatok zdravotníkov aspoň do týchto odberných miest. Podstatné je, aby boli všetci, čo sa majú na testovaní podieľať, zdraví a mohli sme mať miesta v prevádzke. Vyčlenili sme odberné miesta aj okoľo veľkých závodov v Púchove tak, aby aj pracovníci z iných miest a obcí mali možnosť dať sa otestovať. " uzavrela Heneková

Informácie k testovaniu v našom regióne budeme priebežne dopĺňať.