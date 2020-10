Tri strely na bránu? Načo to hrajú? Čuduje sa Kolkus

RODÁK Z JASENICE TO DOTIAHOL AŽ DO OLYMPIJSKÉHO VÝBERU

V Považskej Bystrici nie je veľa futbalistov, ktorí sa môžu pochváliť ligovými štartami v bývalom Československu. Nieto, že by obliekli najcennejší dres. EMIL KOLKUS (68) je jedným z nich.

29. okt 2020 o 8:47 Peter Mičúch

S futbalom začínal v rodnej Jasenici, kde hrával do svojich pätnástich. „Potom som išiel do strojárskeho učilišťa v Považskej,“ spomínal Kolkus. „Otec sa išiel pýtať trénera Tatierskeho, či by ma nezobrali do dorastu. Zostal som v ňom do devätnástich. Mal som ísť na vojnu, ale dali mi dva roky odklad, aby som ešte potiahol v druhej celoštátnej lige,“ pokračoval.

Byť lampasákom prinášalo výhody

Potom išiel Kolkus na výber brancov do českého Tábora, kde si ho vybrala vtedy druholigová Banská Bystrica. „Narukoval som v 73-ťom, na vojne som sa venoval iba futbalu. Raz za dva, tri mesiace sme mali služby v kuchyni, ale to bola len formalita. Po roku som podpísal vojnu a zostal ďalších osem. Byť lampasákom prinášalo výhody, platové aj iné,“ priznal.

Po štyroch rokoch postúpil s Duklou do najvyššej československej ligy. „Postúpili sme s Prešovom. Bolo to ťažké, hrali sme aj proti pražskej Sparte,“ spomínal Kolkus. Pod Urpínom zavládlo futbalové šialenstvo. „Na zápas so Slovanom bolo na štadióne dvadsaťtisíc divákov, celé Horehronie bolo hore nohami. V okolí sa totiž prvá liga nehrala nikde inde,“ povedal.

U vojakov prežil vrchol kariéry, ťahalo ho to však aj inde. „Ako vojak som nemohol prestúpiť nikde inde, keď sa kluby nedohodli. Mal som ísť do Slovana, Slavie, ale bohužiaľ. Teraz sa hráči presúvajú hore-dole a tak to aj vyzerá. My sme boli dobrá partia, postupne prichádzali noví záklaďáci, napríklad Ondruš, Jurkemik,“ opisoval Kolkus.

Do Prahy to bolo ďaleko

Z Banskej to dotiahol až do olympijského výberu ČSSR. „Vybral si ma tréner Harvánek, hral som v prípravnom zápase proti NDR. V áčku bola veľká konkurencia, za komunistov rozhodovala Praha. Z Banskej Bystrice to bolo do reprezentácie ďaleko,“ priznal.

(zdroj: archív Emila Kolkusa)

Keď potom v roku 1983 odišiel, tak Dukla z prvej ligy vypadla. Kolkus sa vrátil pod Manín. „Chceli ma aj v Trenčíne, ale Považská mi ponúkla lepšie podmienky. Zostal som tu štyri roky, potom som odišiel do Predmiera, do krajskej súťaže, kde som bol ďalších dvanásť rokov. Hrával som tam aj trénoval,“ povedal Kolkus.

Kolkus predvídal, mladí behali

Z Predmiera potom odišiel do Pružiny a Papradna. „Tam som hrával do päťdesiatky. Ani som veľmi nepotreboval behať, rozhodoval hlavne rozum. Hrával som stopéra, vedel som predvídať. Mladí hrali s hlavou dolu, ja som videl dopredu, kam pôjde lopta, hrával som aj naslepo,“ povedal.

Vtedajší futbal s tým súčasným, to sú dva svety. „Je to veľký rozdiel. Nevidím v ňom žiadne pozitíva. Hráči pendlujú medzi klubmi, ani sa nemajú kedy zohrať,“ myslí si Kolkus.

Tri strely na bránu?

A čo úroveň hry? „Keď vidím našu ligu, tak to nemôžem pochopiť. Keď sa niekto dostane ku šestnástke, tak nezacentruje, nevystrelí, ale vráti to dozadu. Ten potom stopérovi a stopér brankárovi. Neviem, či ich to učia tréneri,“ odpovedal Kolkus a pokračoval: „To za našich čias neexistovalo, akonáhle bol niekto na dostrel brány, tak neváhal. Teraz sa hrá na istotu, vtedy si dokázali hráči „urobiť“ obrancu jeden na jedného. Minule som pozeral v televízii jeden zápas, boli v ňom tri strely na bránu. Načo to hrajú? Ja som ako záložník vystrelil za zápas aj päť, šesťkrát. Diváci tam chodia kvôli gólom a nie kvôli prihrávkam, to dokáže hocikto.“

Kolkus sa teraz chodí radšej pozrieť na dedinský futbal. „Tu to hráčov aspoň baví, s Ferom Mišurom komentujeme zápasy (smiech). Chlapci sa snažia, ale je vidno, že pravidelne netrénujú. Je taká doba, prvoradé je zamestnanie. Na to, koľko trénujú, tak hrajú dobrý futbal, je to zábava,“ povedal.

Vyniká len Hamšík

Zo súčasnej slovenskej reprezentácie nemá veľké očakávania. „Hrajú to, na čo majú. Stabilne ich v kluboch hráva len niekoľko, ostatní sedávajú na lavičke. Vyniká len Hamšík, ostatní nemajú skúsenosti,“ myslí si.

Aký to rozdiel oproti rokom minulým, kedy vtedajšie reprezentácia pravidelne postupovala na vrcholné podujatia. „Boli majstri Európy, potom tretí. Toho sa už asi nedožijem, aby naši postúpili. Vtedy bol väčší záujem medzi ľuďmi, štát dotoval kluby od žiakov. Teraz štát len pýta peniaze. Keď sme išli ako žiaci na zápas, tak sme dostali aspoň päť korún na malinovku. Teraz musí chlapec ešte zaplatiť,“ opisoval Kolkus.

Vtedy na bicykli, teraz na bavoráku

Kde je podľa Kolkusa problém? „Pred nejakými pätnástimi rokmi povedal v jednom rozhovore tréner Komanický, že keď trénoval žiakov, tak tam prišlo dvadsať bicyklov. Teraz príde dvadsať bavorákov, otec privezie. Mal tam jeden talent, chcel ísť hrať, ale pýtali od neho dvesto korún. Bol z chudobnej rodiny, tak na to nemal a hrať ísť nemohol. Namiesto neho išiel niekto, kto nevedel hrať, ale otec zaňho zaplatil,“ vysvetľoval a pokračoval: „Talenty sú u nás stále, je nás päť miliónov, tie nevykapali. Ale bohužiaľ rozhodujú peniaze. Takisto aj v hokeji, kto si teraz môže dovoliť dať dieťa na hokej? Všetko je drahé, výstroj, cestovanie. Keď štát nepodporí mládež, tak budeme stagnovať.“