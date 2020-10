Obce v okrese Považská Bystrica si pomohli sami

Prípravy na testovanie finišujú. Armáda má v rukách koordináciu, no mnoho vecí si obce museli zaobstarať sami.

30. okt 2020 o 19:34 Dominika Mrákavová

OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA. Príprava plošného testovania finišuje. Ráno o siedmej začínajú odberné miesta robiť občanom prvé stery. Okresný úrad je k dispozícií starostom, riešia najmä zdravotníkov. Ujasnili však nejasnosť so zmluvami pre administratívnych pracovníkov.

Okresný krízový štáb je v pohotovosti

"Momentálne riešime zdravotníkov, ktorých sa snažíme aj v spolupráci so starostami dopĺňať na jednotlivé odberné miesta v meste a v obciach nášho okresu, uvidíme, aký stav budeme mať na konci tohto dňa, dúfam, že zdravotníci sa budú naďalej hlásiť.," povedal Andrej Torda, prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici. Počas dňa sa zdravotníci ďalej nahlasovali.

"Dnes, zajtra a aj v nedeľu budem počas celého dňa k dispozícii, v sobotu ráno sa stretneme na okrese spolu so zamestnancami odboru krízového riadenia, mal by prísť aj pplk. Večerek, ktorý je koordinátorom Ozbrojených síl na území nášho okresu. Policajt a hasič budú s nami počas oboch dní v telefonickom spojení, na krízovom štábe zatiaľ prítomní nebudú, uvidíme, s akými situáciami sa počas soboty a nedele stretneme, pokračuej prednosta. V prípade potreby sa všetci stretnú v budove okresného úradu. "Ja som pripravený aj so zamestnancami odboru krízového riadenia ísť počas dňa na niektoré odberové miesta a v prípade potreby podľa požiadaviek starostov a primátora mesta riešiť vzniknuté situácie priamo v odberových miestach, respektíve priamo z okresného úradu," dodal Torda.

Dobrovoľníkov nemusia prihlasovať

Namiesto dohodárskych zmlúv samosprávy majú možnosť využiť iný paragraf zíkonníka práce. "Zmluva o dobrovoľníckej činnosti pre administratívnych pracovníkov v podstate vyriešila otázky okolo víkendových príplatkov, práce nadčas. Jedná sa tak o sumu 100 eur v čistom, ide to formou cestovných náhrad," informuje prednosta okresného úradu.

Obce zriadili odberné miesta aj naviac

Počas dňa sa počty zdravotníkov a ostatného personálu ustálili najmä v obciach. "Večr nám všetci starostovia nahlásili kompletné odberné miesta, niektoré obce dokonca pridali ďalšie odberné miesta. Mariková má veľký počet chatárov, ak sa nič nezmení, budú mať možnosť otestovať sa na iacerých miestach," informuje prednosta Torda. Aktuálna situácia je teda pre okres Považská Bystrica priaznivý. "Momentálne to vyzerá, že náš okres by vo funkčnosti odberných miest mohol byť vzorom," uzavrel Torda. Počas odberných dní bude okresný úrad neustále aktualizvať informácie pre občanov

Stále však prebieha testovanie zdravotníkov a administratívneho personálu v meste Považská Bystrica, finálny stav bude známy až ráno. "Stále testujeme, až ráno ukáže, koľko tímov bude kompletných," informuje Karol Janas, primátor mesta Považská Bystrica.

Chýba materiál, starostovia si ho zaobstarali sami

Obce si v mnohom pomohli sami. "Stále sa všade hovorí, ako armáda zabezpečuje a pripravuje. No faktom je, že organizácia je v provom rade na samospráve. Museli sme zabezpečiť množstvo materiálu. Armáda nám dodala len deväť ochranných oblekov. To nijako nevychádza na tolľko odberov. Takisto len dvesto rukavíc. Musia si predsa vymeniť rukavice po každom odbere. Dnes priviezli 950 testov. Potrebujeme ich cez tisíc štyristo. Vraj ich ešte dodajú, no mali sme to už mať pripravené. Keby sme z vlastnej iniciatívy nedokúpili obleky a ochranné pomôcky, nebolo by to v poriadku," povedal František Matušík, starosta obce Domaniža. Ako dodal, pomohli aj s testovaním v okolitých obciach. "Poskytli sme ochranné prostriedky pre testovanie odberných tímov. Inak by im to nevyšlo," uzavrel Matušík.