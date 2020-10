Obyvateľov Lúk testujú v exteriéri, prichádzajú aj ľudia z okolia

Teplé oblečenie a dáždnik patria k povinnej výbave obyvateľov Lúk (okres Púchov), ktorí sa cez víkend zúčastňujú na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19.

31. okt 2020 o 14:24 SITA

LÚKY. Teplé oblečenie a dáždnik patria k povinnej výbave obyvateľov Lúk (okres Púchov), ktorí sa cez víkend zúčastňujú na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Starosta Ján Behro v snahe minimalizovať možnosť šírenia nákazy zabezpečil odberné miesto v altánku pred miestnym kultúrnym domom. Ako povedal pre agentúru SITA, za prvých päť hodín odberný tím vykonal už viac ako tri stovky testov nielen pre miestnych, ale aj ľudí z okolia.

Kým napríklad v okresnom meste Púchov sú všetky odberné miesta v interiéroch, Lúčania sa testujú na čerstvom vzduchu. "Prichádzala do úvahy, samozrejme, aj budova samotného kultúrneho domu, ale nakoniec sme dali prednosť altánku pred ním v snahe o čo najväčšiu bezpečnosť našich občanov. V priebehu týždňa sa mi ozývalo aj viacero ľudí z Púchova, ktorí pôjdu na víkendové chaty do okolia a chceli by sa dať otestovať u nás, keďže majú obavy z testovania vo vnútornom prostredí," poznamenal Behro.



Obecný úrad pripravil na dva dni presný harmonogram podľa súpisných čísel.

"Snažíme sa o čo najplynulejší priebeh, zvažovali sme aj možnosť zoradenia podľa abecedy, ale takto sa vyhneme prípadom, keď v jednej domácnosti žijú ľudia s rôznymi priezviskami a museli by sa testovať samostatne," doplnil starosta s tým, že prvú hodinu testovania vyhradil pre zamestnancov obce.



Koridor pred testovacím miestom je navyše snímaný kamerou, a tak sa Lúčania môžu na obecnej webovej stránke priebežne sami presvedčiť o čakacej lehote na testovanie.

"V obci žije okolo 930 ľudí, po vylúčení tých, ktorým testovanie nie je odporúčané, by sa mohlo prísť dať otestovať 850 občanov. Ja osobne očakávam účasť na úrovni 70 až 80 percent," dodal Behro.