V obci Bodiná majú jednodňové testovanie, zatiaľ evidujú jeden pozitívny prípad

V dedinke Bodiná pri Považskej Bystrici mali na prípravu celoplošného testovania jeden deň navyše, vzhľadom na veľkosť obce tu testujú len v nedeľu.

1. nov 2020 o 12:49 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA V dedinke Bodiná pri Považskej Bystrici mali na prípravu celoplošného testovania jeden deň navyše, vzhľadom na veľkosť obce tu testujú len v nedeľu. Ako pre agentúru SITA potvrdila starostka Marcela Filová, za päť hodín predpoludňajšieho testovania dokázal odberný tím vykonať 167 testov. Jeden test priniesol pozitívny výsledok.

V Bodinej zriadili odberné miesto v kultúrnom dome, starostka pôsobí v odbernom tíme ako jedna z administrátoriek. "Vážim si ochotu zdravotníkov, z našej obce máme dve zdravotné sestry, dve ďalšie sú zo susednej obce. Je ľahké niečo teoreticky naplánovať a iné to aj zrealizovať, veľa organizačných a nedomyslených vecí zostalo na pleciach samospráv. Našťastie sme zvyknutí robiť pod tlakom a môžem povedať, že sme doslova zachránili testovanie," poznamenala Filová.



Predpoludňajšie testovanie bolo v Bodinej plynulé, odberný tím testoval približne 35 ľudí za hodinu. "Podobne ako v niektorých ďalších obciach aj my sme pripravili harmonogram podľa súpisných čísel domov. Obec má 490 obyvateľov a po vylúčení kategórií, ktorým testovanie nie je odporúčané, by sa ich malo prísť nechať otestovať približne 380," uviedla starostka.



Doterajšie čísla nasvedčujú, že sa táto predpoveď naplní, popoludňajší a večerný priebeh by mohli ovplyvniť obyvatelia z okresného mesta. "V sobotu sa pomerne veľa ľudí z Považskej Bystrice nechávalo otestovať v okolitých obciach. Uvidíme, či sa rovnaká situácia zopakuje aj dnes, testov máme dostatok," dodala Filová.