Mladík po hádke dobodal 27-ročného muža

Útočník je obvinený a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.

3. nov 2020 o 10:31 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Po krvavej dráme, ktorá sa odohrala v považskobystrickej garsónke, obvinili z ublíženia na zdraví 19-ročného Košičana. Podľa polície po predchádzajúcej hádke napadol a bodol 27-ročného muža.

Môže vás zaujať Vlaky v regióne neobmedzili Čítajte

Ako informovala trenčianska krajská polícia, útočník muža udrel hrnčekom do čela a následne ho bodol nožom do brucha a hrude. Napadnutý muž sa bude liečiť približne 42 dní. Obvinenému Košičanovi hrozí trest na dva roky až päť rokov. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.