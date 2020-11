Deti potešili seniorov darčekmi

Seniori v zariadeiach zostali kvôli svojej bezpečnosti izolovaní a bez návštev. Deti zo škôl však milým spôsobom ukázali, že na nich stále myslia.

4. nov 2020 o 7:23 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Nedávno deti zo základných škôl v Považskej Bystrici pripravili seniorom v centre sociálnych služieb v Zakvášove milé prekvapenie. Zástupcovia zo Základnej školy Slovanskej navštívili toto zariadenie, aby senio-rom pripomenuli, že nezabúdajú v týchto časoch ani na tých najzraniteľnejších, na našich starkých.

Deti zo ZŠ Slovanská ukázali seniorom, že na nich myslia (zdroj: DM)

Prečítajte si aj Vlaky v regióne neobmedzili Čítajte

Mesiac október je venovaný práve seniorom, preto sa detičky rozhodli urobiť radosť darčekovými predmetmi, ktoré samy vyrobili. Nechýbalo ani krásne venovanie v podaní detí zo školského klubu detí, pripravené a natočené pod vedením Ľubky Gregorovej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Klientom zahrialo srdiečka a pri jeho pozeraní vyšla aj nejedna slzička, čo svedčí o tom, akú veľkú radosť im venovanie urobilo. „Veľmi nás teší, že nielen zamestnancom zariadenia záleží na duševnom zdraví našich klientov, ale aj širšej verejnosti,“ odkázali zamestnanci zariadenia. Podobné prekvapenie pripravili aj deti z ďalšej základnej školy. „Zapojili sa aj detičky zo ZŠ Slovenských partizánov, vytvorili nádherné pieskované obrázky a poslali ich našim klientom spolu so zvukovou nahrávkou, aspoň takouto formou sa s nimi spojili,“ doplnila Zuzana Sádecká.

Deti vyrobili seniorom milé darčeky (zdroj: DM)

Odlúčenie od rodín je pre seniorov v týchto zariadeniach mimoriadne náročné. Preto podobné aktivity vzbudzujú o to väčšiu radosť a tiež odľahčenie situácie. Mali by sme myslieť na to, že kolobeh života sa týka všetkých a nezabúdať, že títo starkí nás vychovali. Preto by sme sa mali postarať o to, aby sa cítili dobre a mohli si povedať, že majú okolo seba mnoho dobrých ľudí.