Zvládnutá prvá vlna pandémie ovplyvnila našu psychiku

Ľudia prestali mať obavu, ktorá nás tlačila k dodržiavaniu opatrení.

5. nov 2020 o 7:38 Dominika Mrákavová

Obdobie pandémie a opatrení proti šíreniu nového koronavírusu odhalili mnoho spoločenských problémov. Izolácia, nejasná budúcnosť, obava o zamestnanie sú všetko situácie náročné najmä na psychické zdravie. To je dôležité rovnako ako fyzické. Psychologička Katka Hoch hovorí, aké stopy posledné mesiace na ľuďoch zanechali.

Nastal obrat

Počas prvej vlny sme boli svedkami spolupatričnosti. Komunity si pomáhali, starali sa o seniorov, ľudia šili rúška a rozdávali susedom.

„V prvej vlne sme boli vystavení realistickým obrazom zo sveta, príbehom ľudí, ktorí trpeli a zomierali. Protiváha dezinformácií nebola taká veľká. Ľudia mali obavu a podvedomie vyplavilo z ľudí spolupatričnosť. Nová životná situácia vytvorila správanie odvodené od strachu o seba a svojich najbližších,“ povedala Katka Hoch. Keď prevažujúcim pocitom je strach o zdravie, prenášame ho aj na okolie.

Pri druhej vlne sme doplatili na skvelú disciplínu v prvej vlne. Nepribúdali desiatky mŕtvych, to podporilo dezinformačnú scénu a naše podvedomie začalo prijímať nové podnety. Aj ľudia racionálni vnímajú správy o tom, že nákaza nie je taká vážna, a tým strácame ostražitosť, ale aj empatiu a potrebu chrániť okolie,“ pokračuje Hoch. Ako dodala, ľudia prestali mať obavu, ktorá nás tlačila k dôslednému dodržiavaniu opatrení.

„Keď sa nebojíte, nemyslíte na to, že tá hrozba tu je stále. Je to strata ostražitosti,“ doplnila psychologička.

Premýšľajme z pohľadu druhých

Stali sme sa svedkami arogancie a negatívneho postoja. „Dobré sme vydávali zo seba na jar takmer všetci. Výsledkom však nebol efekt konkrétnych okamihov, ktoré vďaka tomu vznikli. Len málo sme videli, ako sme skvele obstáli. Prešlo to do stratena. Naša psychika to proste vypustila, lebo nebolo v čom pokračovať,“ hovorí Hoch.

Keď sa začala druhá vlna, príliš dlhú dobu pre našu psychiku bolo ticho o tom, čo sa deje. „Nenastal ten štartér alarmu podvedomia, že sa treba vrátiť. Len zrazu vyskočila negatívna emócia o ďalšom obmedzení. To sme začali vnímať negatívne, lebo po prvej vlne nám prišlo zbytočné. Len málo rezonovalo, že práve dodržiavanie opatrení spôsobilo hladký priebeh,“ pokračuje psychologička.

Hlasný krik odporcov a dezinformátorov tak prehlušil fakty.

„V nejasných situáciách naša psychika ťažko vyhodnocuje, čo je pravda. Víťazí tak silnejší hlas a to býva práve ten nepodložený faktmi. O tomto ale treba vzdelávať už deti,“ dodala Hoch. Riešením je pohľad druhými očami.

„Ak vás niekto upozorní, že vaše odmietanie opatrení má vplyv na druhých, zastavte sa. Položte si otázku, ako sa cíti človek oproti, ktorý sa cíti ohrozený a bojí sa o seba a svoju rodinu. Predstavte si strach o vlastnú rodinu. Ten je prirodzený. Orientujte sa následne na pohľad, koľko síl vás stojí, že nariadenie dodržíte. Výsledkom je pokojné vyhodnotenie a tiež reakcia,“ dodala psychologička.

Komunikácia ovplyvňuje postoje

Blíži sa plošné testovanie. Sprevádza ho však mnoho nezodpovedaných otázok a nejasných riešení. „Základnou chybou pre jednotný postoj obyvateľov je nejednoznačná komunikácia. Predstavitelia nevystupujú jednotne, dozvedáme sa viacero verzií. Naša psychika si tak nevie poradiť s tým, čo k nej prichádza. Cieľ môže byť prospešný, no keď cestu k nemu sprevádza chaos, občania majú ťažkosti s vyhodnotením. Výsledkom je, že motiváciou na testovanie nie je pocit zodpovednosti, ale strachu z neistoty,“ povedala Katka Hoch.

Keď sa teda obávate postihu za to, že sa nepodriadite, efekt dobrého výsledku zostáva utlačený. „Nejasnosti zvyšujú stres. Je to podobné, ako keď v práci dostanete od nadriadeného nejednoznačné pokyny. Na záver zadania vám povie, že za nesplnenie vám hrozí sankcia. Nastupuje zvýšený stres, nespavosť, roztržitosť. Táto situácia je podobná.“

Ďalším problémom je vyvolaná rebélia. „Keď niekto nesúhlasí z rôznych dôvodov s vedením tejto krajiny, hľadá si zámienky na rebéliu. Kombinácia hladkého priebehu prvej vlny, následnej nedôvery v existenciu hrozby a aktuálneho plošného testovania, ktoré má nejasné základy, vyvoláva rebéliu. Takíto ľudia nemajú racionálny dôvod, prečo rebelujú, ide o výsledok vnútorného chaosu,“ dodáva psychologička. Ak sa vraj takýchto ľudí opýtate, prečo odmietajú, jasný dôvod vám nepovedia. „Budú mať množstvo argumentov, ale ani jeden nebude mať argumentačný základ,“ dodala Hoch.

Prevencia už v škole

Aj na takéto životné situácie sa však môžeme pripraviť. „Práve táto pandémia prišla nečakane a tiež s nečakaným rozmerom. Je to stav podobný vojne. Ani tam nepoznáte koniec a ani dĺžku trvania. Bolo by však vhodné, keby mládež dostala tréning už v školách, ako takéto situácie zvládnuť bez psychologickej ujmy.“

Základom je naučiť ľudí filtrovať informácie a následne tie relevantné správne vyhodnotiť.

„Teraz už vidíme v školách snahu naučiť deti rozoznať hoaxy. Prišlo to však už počas roztočeného kolesa. Pokiaľ vieme ľahko vylúčiť dezinformácie, naše podvedomie sa tým nebude zaoberať, a tým pádom bude psychika odľahčená od cestičiek, ktoré si intenzívnym premýšľaním vytvoríme a spojíme nespojiteľné,“ pokračuje Hoch. Znamená to, že jedna dezinformácia môže dať nesprávnu odpoveď na množstvo otázok, na ktoré nepoznáme správnu odpoveď.