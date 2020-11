Brankár Andrisík sa zahral na útočníka. V Nemecku mu už ukradli bicykel

S hokejom začínal na jazere v rodnej Ilave. Neskôr odišiel do Púchova, kde si ako piatak na základnej škole po prvýkrát navliekol lapačku a betóny. A išlo mu to.

5. nov 2020 o 18:30 Peter Mičúch, Ivan Mriška

Hoci má PATRIK ANDRISÍK len sedemnásť rokov, už má za sebou pôsobenie vo fínskom klube Tappara Tampere, kde v juniorskej kategórii získal bronz. Potom odišiel do Nemecka, najskôr bol v Schwenningeri, teraz chytá v Mannheime za tím do 20 rokov. A nielen chytá - pred pár dňami dal gól cez celé klzisko.

To sa u brankára nevidí každý deň.

To veru nie. Aj ja som zostal prekvapený, že sa mi to podarilo. Odkedy som to videl v NHL, bol to môj sen. Som šťastný, že moja strela prešla až do siete. Bolo to prvý, ale snáď nie posledný raz v kariére.