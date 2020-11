Poznáme výsledky druhého kola celoplošného testovania v regióne

Priebeh druhého kola bol pokojnejší. Nenastali ani problémy s logistikou. Testov bolo dostatok, ľudia nečakali v dlhých radoch.

9. nov 2020 o 7:33 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Druhé kolo celoplošného testovania prebehlo uplynulý víkend len v okresoch, ktoré mali v prvom kole podiel pozitívnych testov nad 0,7 percenta. Považská Bystrica, Púchov a Ilava patrili do takzvaných červených okresov a prebehlo druhé kolo testovania.

Testov bolo dostatok

Po náročnom prvom kole armáda zistila, kde sú sabé miesta. Na druhý krát sa tak už odberné miesta a najmä starostovia a prednostovia nemuseli boriť s nedostatkom testov, ani certifikátov. "Na Okresnom úrade v Považskej Bystrici ije stála zásoba 13 500 testov a certifikátov. No odberné miesta sú priamo zásobené dostatočne a zo zásoby sme odoberať nemuseli," povedal v nedeľu doobeda prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda. Aj občania zmenili prístup a nečakali od sobotného rána v dlhých radoch. "Po minulom týždne pravdepodobne občania videli, že nie je potrebné príť naraz v sobotu ráno. Klesol tak počet testovaných v sobotu a zvýšil sa v nedeľu," doplnil Andrej Torda.

Nakazený krízový štáb

V okrese Púchov bola situácia o niečo zložitejšia, aj keď na priebeh testovania to vplyv nemalo. "Deväť členov krízového štábu, vrátane mňa, sme v karanténe pre pozitívny výsledok Covid testu," povedal prednosta Okresného úradu v Púchove Marián Herdel. Nákaza sa tak podľa jeho slov šírila po chodbe úradu. "Skončilo to u mňa v kancelárií," dodal Herdel. Na priebeh víkendového testovania tak dohliadal nadiaľku, cez telefón. "V prípade potreby nás zastúpi krízový štáb z Trenčína alebo z Považskej Bystrice, máme skvelú spoluprácu," povedal prednosta Herdel. No testovanie prebehlo natoľko hladko, že pomoc z okolitých okresov nebola potrebná.

Podiel pozitývnych klesol

Najmä v Púchovskom okrese boli po prvom kole testovania vysoké čísla. "Počas druhého kola už počty nakazených výrazne klesli," povedala primátorka mesta Púchov Katarína Heneková. Rovnako tomu bolo aj v ďalších dvoch okresoch nášho regiónu.

Porovnanie výsledkov z testovania:

Počet vykonaných testov Okres 1. kolo sobota 1. kolo nedeľa SPOLU 2. kolo sobota 2. kolo nedeľa SPOLU Považská Bystrica 29 292 8 530 37 822 25 681 Púchov 23 732 5 723 29 455 20 526 Ilava 28 816 8 788 37 604 25 315