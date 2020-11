Stále odberné miesto bude aj v Považskej Bystrici

Stále odberové miesto vznikne v priestoroch okresného úradu. Budú testovať antigénovými testami.

10. nov 2020 o 8:34

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Od tohto týždňa začínajú v okresných mestách zriaďovať mobilné odberné miesta na testovanie antigénovými testami. Jedno vznikne aj v Považskej Bystrici na prízemí okresného úradu, v priestoroch bývalého súdu. Ktokoľvek, kto bude mať záujem, sa bude môcť prísť bezplatne vyšetriť.

Odberné miesto bude na okresnom úrade

„Dnes sa konalo stretnutie za účasti prednostu Andreja Tordu a riaditeľa nemocnice Igora Steinera. Hľadali sme možnosti a riešenia na vytvorenie tohto stáleho odberného miesta. Spoločne sme sa dohodli, že vznikne na okresnom úrade, ktorý sídli v centre. V jeho okolí sú parkoviská, takže aj dostupnosť pre občanov bude dobrá. Výsledok rokovania je taký, že okresný úrad dá priestory, mesto dá materiálno-technické vybavenie a nemocnica personál,“ uviedol primátor Karol Janas v pondelok 9. novembra.

Personálne kapacity pre odberné miesta poskytne Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici „V našej gescii je zabezpečenie zdravotníckeho personálu, v tejto chvíli je to vcelku komplikované vzhľadom k tomu, že ho máme nedostatok, ale verím, že to nejak zvládneme a odberné miesto otvoríme,“ skonštatoval Igor Steiner. Podľa jeho slov im chýbajú potrebné informácie. „Nemáme žiaden predpis, či sa budú alebo nebudú vydávať certifikáty, kam sa budú hlásiť pozitívne otestovaní. Podľa vyjadrenia vlády by tu mala byť osemhodinová prevádzka, no ja to nepovažujem za optimálne, vzhľadom k tomu, že väčšina ľudí chodí do práce a možno bude potrebovať tieto testy vykonávať aj neskôr. Uvidíme, aký bude záujem a požiadavky obyvateľstva a či s otváracími hodinami bude možné v rámci potreby hýbať,“ uviedol riaditeľ NsP.

Chcú ho spustiť už tento týždeň

Stále odberné miesto na testovanie antigénovými testami by v priestore okresného úradu chceli spustiť už tento týždeň. – „Spoločne sme si s primátorom a riaditeľom boli pozrieť vytipovanú miestnosť, ešte nám ju musí odobriť hygiena. Budeme čakať na pokyny Ústredného krízového štábu SR, ktorý urči prevádzkový režim, avšak boli by sme radi, keby sa to podarilo otvoriť v tomto týždni,“ - dodal na záver prednosta OÚ Andrej Torda