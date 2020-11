FOTOGALÉRIA: Chlap od Váhu lyžoval na všetkých kontinentoch. Liezol na sopku i žľabom

Išiel si za svojim snom. JAKUB DEMÁČEK (39) z Považskej Bystrice si povedal, že do štyridsiatky chce lyžovať na všetkých kontinentoch. A podarilo sa mu to.

10. nov 2020 o 17:30 Peter Mičúch

„S kamarátmi z Považskej sme chodievali lyžovať do Álp, vždy do tých istých stredísk,“ začal svoje rozprávanie Demáček a pokračoval: „Raz mi napadlo, že by som chcel ísť niekam inam. Išli sme do legendárneho freeridového strediska Verbier vo Švajčiarsku. Bývali sme u jedného telemarkového lyžiara (telemark-štýl lyžovania s voľnou pätou, pozn. red.). Ten nám povedal, že lyžoval asi v štyridsiatich krajinách, všetkých siedmych kontinentoch. Mal som vtedy 33 rokov a povedal som si, že to vyskúšam aj ja.“

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo netradičné zažil na výprave v Južnej Amerike Aký mal zážitok z výstupu na sopku Aké bizarnosti videl v Maroku Koľkokrát mu išlo o život a do koľkých lavín sa dostal Čo namáhavého zažil v Chile Ktoré miesta na svete ho rozplakali

