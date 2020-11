Deti v Dubnici nad Váhom majú Srdce na dlani

Žiaci zo základnej školy v Dubnici nad Váhom pomáhajú svojim rovesníkom. Už siedmykrát sa vyzbierali, aby pomohli rodinám v ťažkej situácií.

11. nov 2020 o 10:19 Dominika Mrákavová

DUBNICA NAD VÁHOM. Projekt Srdce na dlani už sedem rokov pomáha deťom. Je o to krajší, že vznikol v hlave dievčaťa, ktoré sa rozhodlo pomôcť svojim rovesníkom.

Už siedmykrát

Tento rok sa v škole v Dubnici nad Váhom pokúsia aktivitu rozšíriť.

„Projekt Srdce na dlani robíme už sedem rokov. Vznikol na podnet našej žiačky, ktorá sa sama rozhodla, že chce pomôcť deťom, ktoré sú v hmotnej núdzi. S dvomi pani učiteľkami sa snažíme takýmto žiakom pomáhať,“ povedala riaditeľka školy Jana Vargová. Projekt už presiahol hranice školy. „V tomto roku sa pokúsime projekt uskutočniť v rámci celého mesta. Pomáhajú nám ľudia nielen z Dubnice, ale aj zo širokého okolia,“ doplnila Vargová.

Rozhodli sa inšpirovať aj školy v iných mestách. „Pred dvomi rokmi sme boli v škole v Novom Meste nad Váhom, kde naše dievčatá tento projekt predstavili a už aj u nich niečo podobné funguje,“ uzavrela riaditeľka.

Zameriavajú sa na vianočné obdobie

Príspevky zbierajú na bankový účet celý rok. „Vyvrcholenie máme vždy v decembri. Nie sú to však len vianočné darčeky, ale aj potravinová pomoc,“ hovorí učiteľka Alena Kubicová, koordinátorka projektu. Počas roka však pripravujú týmto deťom aj pekné zážitky. „V lete sa snažíme pripraviť týmto deťom nejaký výlet. Dúfam, že aj budúci rok, napriek korone, sa nám to podarí. Je to pre deti neopísateľné, keď sa dostanú na dva dni na výlet, troška iný svet,“ hovorí Kubicová. Zbierka však pokračuje naďalej.

„Uvidíme, koľko dobrých ľudí sa ešte pripojí do začiatku decembra. Ak niekto chce, budeme radi, ak pošle dobrovoľný príspevok,“ povedala učiteľka.

Zapojila sa aj radnica

Ohlasy na tento projekt sú veľmi dobré. Nielen od samotných detí, ktorým takto pomáhajú, ale aj zo širokého okolia. „Sú to pozitívne reakcie, rodičia aj deti sú vďační, že im pomôžeme. Tieto deti sú veľmi pokorné,“ uzavrela Kubicová. K tomuto mimoriadne peknému projektu sa pripojilo aj mesto Dubnica nad Váhom. „So základnou školou spolupracujeme už sedem rokov. V rámci tohto projektu môže ktokoľvek prispieť pre tridsiatku detí, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi,“ informuje hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.

Organizátorky projektu nakupujú nielen potraviny, ale aj hygienické potreby, školské potreby, oblečenie. V decembri odovzdajú deťom na charitatívnej akcii so všetkými podporovateľmi tieto dary. „Je vidieť, akú majú deti veľkú radosť. Podporovateľom tohto projektu je, samozrejme, aj mesto Dubnica nad Váhom. Boli by sme veľmi radi, ak by sa tento projekt rozšíril aj na ďalšie školy v meste, diskusie už prebiehajú, a ak sa rozšíri, mohli by sme pomôcť čo najväčšiemu počtu detí,“ doplnila Rezáková. V tejto chvíli sú deti, ktoré dary dostanú, zo všetkých troch základných škôl, ktoré zriaďuje mesto.

Podmienky detí sú ťažké

Učiteľky, ktoré projekt zastrešujú, sú s rodinami detí, pre ktoré pomoc zbierajú, v aktívnom kontakte. „Projekt je pre približne tridsiatku detí z troch základných škôl v Dubnici nad Váhom. Najskôr sme to robili iba pre našu školu, ale rozšírili sme to aj pre ďalšie školy,“ povedala Mária Gulová, učiteľka a koordinátorka projektu Srdce na dlani. Už počas prvej vlny covidu nakupovali potraviny a roznášali týmto rodinám. „Teraz sa zameriavame, keďže idú Vianoce, na to, aby rodiny, ktoré sú na tom veľmi zle, mali všetko, čo potrebujú. Chodíme za nimi, robíme prehľad, čo potrebujú najviac,“ pokračuje Gulová.

Problémom často bývajú tie najzákladnejšie veci. „Snažíme sa do týchto rodín zaobstarať základné potraviny, ktoré im často chýbajú. Aby si na tie Vianoce aspoň mali čo navariť,“ povedala učiteľka Gulová.

Deti však chcú potešiť aj osobnejšie. „Zameriavame sa aj na nejaké tie darčeky, hračky, knihy, najviac nás trápia hygienické potreby. Máme aj zdravé fľaše pre ne, aby si mali v čom nosiť pitnú vodu.“ Rodiny, ktorým pomáhajú, sú často početné. „Taktiež kupujeme deky, veľa detí spí na zemi a je mi to veľmi ľúto. Sú to sedem-, ale aj deväť členné rodiny, ktoré žijú v jednej izbe,“ uzavrela Gulová. Nájde sa však mnoho ľudí, aj zo širokého okolia, ktorým osud týchto detí nie je ľahostajný.