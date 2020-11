Hral s majstrami sveta a ligu ako sopliak. Luhovému dal Slovan lekciu

Peter, Milan a Ľubomír Luhový. Čo meno, to kanonier. Najmladší Ľubo (53) sa môže popýšiť korunou kráľov strelcov v československej aj slovenskej lige a bohatou kariérou.

12. nov 2020 o 17:30 Peter Mičúch

Ľubomír Luhový prišiel na svet v Považskej Bystrici, tak ako aj jeho bratia Peter a Milan. „V tom čase nebola v Púchove pôrodnica,“ vysvetlil.

Teraz žije v moravskom Třinci, kde trénuje miestne béčko. Ako si spomína na futbalové začiatky v Púchove? „Označím ich slovom skvelé,“ zaspomínal si Luhový a pokračoval: „Pamätám si trénerov od prípravky, Jožko Bielik, Vladko Burian, Janko Jozefovič, Vlado Švec, Richtárik, výborná plejáda. Z púchovskej liahne vyšiel veľký počet ligových hráčov. Hreje ma pri srdci, že na to môžem spomínať.“

V drese starých pánov trnavského Spartaka v exhibičnom zápase proti Ajaxu Amsterdam. (zdroj: TASR)

S bratom Milanom, ďalším obávaným kanonierom, si v Púchove nekopol. „S Peťom sme si spolu zahrali národnú ligu. Debutoval som v osemnástich, najstarším bol 36-ročný Štefan Tománek, medzi nami bol generačný rozdiel. Do národnej ligy som sa dostal ako sopliak, to ma potom vystrelilo do najvyššej súťaže,“ spomínal Luhový.