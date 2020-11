Dopravné nehody v regióne spôsobuje najmä nepozornosť

Polícia eviduje štatistiky dopravných nehôd v regióne aj podľa dní v týždni. Alkohol je stále častou príčinou. Minulý mesiac na načich cestách zomreli dvaja ľudia.

14. nov 2020 o 7:49

TRENČIANSKY KRAJ. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne vypracovalo štatistiky dopravných nehôd v Trenčianskom kraji. Venovali sa mesiacu október a porovnali štatistiky s rovnakým obdobím v minulom roku.

Celkovo nehodovosť klesla

Za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 100 dopravným nehodám (-23), z toho s následkom na zdraví bolo 42 dopravných nehôd (-19). Pri dopravných nehodách boli 2 osoby usmrtené (-1), 5 osôb bolo ťažko zranených (-14) a 48 osôb ľahko zranených (-11).

Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020 najviac dopravných nehôd zaznamenaných vo štvrtok (18 dopravných nehôd, -1) a v sobotu (17 dopravných nehôd, +1), pričom v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd len v sobotu (17 dopravných nehôd, +1).

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020 najviac dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 12.00 do 16.00 h. (28 dopravných nehôd, +5) a v čase od 20.00 do 24.00 h. (16 dopravných nehôd, +5). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v časovom intervale od 12.00 do 16.00 h. (28 dopravných nehôd, +5) a od 20.00 do 24.00 h. (16 dopravných nehôd, +5).

Najčastejšou príčinou je nepozornosť

Porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 38 dopravných nehodách (-18), čo predstavuje 38%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 13 dopravných nehodách (-7), čo predstavuje 13%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd.

Nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala na 13 dopravných nehodách (+8), čo predstavuje 13%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 9 dopravných nehodách (+3), čo predstavuje 9%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Nesprávne odbočovanie sa podieľalo na 4 dopravných nehodách (-2), čo predstavuje 4%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd.

Alkohol úraduje často

Za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020 bolo požitie alkoholu u vinníkov dopravných nehôd zistené v 6 prípadoch (-6). Pri týchto dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená (0), žiadna ťažko zranená (0), 4 osoby boli ľahko zranené (+1).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 4 dopravné nehody (-6), vodiči nemotorového vozidla nezavinili pod vplyvom alkoholu žiadnu dopravnú nehodu (0) a chodci 1 dopravnú nehodu (0).

Z hľadiska miesta boli pod vplyvom alkoholu zaznamenané v obci 3 dopravné nehody (-3) a mimo obce 3 dopravné nehody (-3).

Z hľadiska kategórie komunikácie bola zavinená pod vplyvom alkoholu 1 dopravná nehoda na ceste I. triedy (-2), 2 dopravné nehody na ceste II. triedy (+1), 1 dopravná nehoda na ceste III. triedy (0) a 1 dopravná nehoda na komunikácii v km systéme nesledovanej (-4).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020 najviac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v okrese Nové Mesto nad Váhom (3 dopravné nehody, -1). Pod vplyvom alkoholu bola zavinená 1 dopravná nehoda v okrese Trenčín (-2), 1 dopravná nehoda v okrese Myjava (+1) a 1 dopravná nehoda v okrese Považská Bystrica. V okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Prievidza a Púchov nebola zavinená pod vplyvom alkoholu žiadna dopravná nehoda.

zdroj: (KRPZTN)