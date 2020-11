J. Zápotoka: Dubnica potrebovala pomôcť, musel som prestúpiť

Na Poznaň som asi nemal, spomína futbalista, ktorý si zahral s Lewandowským.

17. nov 2020 o 18:54 Milan Hrubo

Pochádza z Hažlína neďaleko Bardejova, kde spolu s bratmi futbalovo vyrastal. V mladom veku prestúpil do Dubnice, kde sa postupne prepracoval až do prvého mužstva. Talentovaný stredopoliar, najmladší brat zo známej súrodeneckej trojice, mal našliapnuté na veľkú futbalovú kariéru. V roku 2009 prestúpil do Lechu Poznaň, s ktorým získal majstrovský titul. Pôsobenie v Poľsku však jeho kariéru pribrzdilo. Na otázky nám odpovedal JÁN ZÁPOTOKA (32).

Ako si spomínate na svoje futbalové začiatky?

S futbalom som začal, keď som mal sedem rokov. V Bardejove som najskôr trénoval vo vyššej vekovej kategórii pod vedením Jozefa Mateja. Postupne som sa vekovo dorovnal a hral som so svojimi rovesníkmi. Keď som mal pätnásť, prestúpil som do Dubnice, kde som sa dostal až k mužom.

Prečo ste prestúpili práve do Dubnice v tak mladom veku?