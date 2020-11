FOTOGALÉRIA: Púchovčan precestoval všetky krajiny sveta

ŠTEFAN POLAKOVIČ z Púchova cestoval odmalička. Najprv po Slovensku, potom po revolúcii aj za hranicami. Cestovanie ho chytilo do takej miery, že prešiel všetky krajiny sveta.

18. nov 2020 o 17:30 Peter Mičúch

Púchovčan žije už štvrťstoročie v austrálskom Sydney.

Prečo ste zostali žiť u protinožcov?

Išiel som sa sem na pol roka učiť angličtinu. Zapáčilo sa mi tu, predĺžil som si pobyt o rok, až som tu nakoniec zostal.

Čím sa živíte?

Robil som účtovníctvo, teraz rozbieham projekt o cestovaní, píšem aj knihu.

Pozrite si aj FOTOGALÉRIA: Chlap od Váhu lyžoval na všetkých kontinentoch. Liezol na sopku i žľabom Čítajte

Je život v Austrálii lepší ako na Slovensku?

Všetko je to o ľuďoch. Keď čakáte na autobus, tak sa vám prihovorí osemdesiatročná babička. Ľudia sú tu milší voči sebe. Nikto tu nerieši dilemy, život tu je taký jednoduchší. Samozrejme, ten dôvod je aj ekonomický. Myslím si, že životná úroveň vyplýva z medziľudských vzťahov.

Článok pokračuje pod video reklamou

V ROZHOVORE SA DOČÍTATE Ako prišiel Polakovič na nápad prejsť všetky krajiny sveta Či sú nejaké miesta, kde sa mu nepáčilo Ako to naňho hrali v Severnej Kórei Kde stretol najmilších ľudí S čím cestuje po svete Či je cestovanie finančne náročné Čo mu v Austrálii chýba zo Slovenska

Celý rozhovor si môžete prečítať aj v týždenníku MY Považský Obzor

Vrátili by ste sa späť?

Nemám s tým problém. Som flexibilný, na pol roka mi stačí jeden batoh. Na Slovensku sa cítim veľmi dobre, navštevujem rodinu, priateľov, miesta, na ktoré som chodil zamlada. Ale keby som mal byť súčasťou systému, tak by to bolo ťažšie.

Ako ste prišli na nápad prejsť všetky krajiny na svete?

Cestoval som odmalička, chodil som do turistického krúžku v Púchove. Prišla revolúcia a zrazu som mohol cestovať aj za hranice. Prejsť všetky krajiny som ale nemal za cieľ. Až tri roky dozadu som išiel do západnej Afriky. Keďže je tam slabšia cestná infraštruktúra, tak som sa do nej vydal na motorke. Prešiel som asi 20 krajín. Vtedy mi došlo, že som už prešiel možno 130 krajín. Prečo by som nedal všetkých 197, keď už som bol tak blízko?

Sú miesta, kde sa vám nepáčilo?

Niekde sú ľudia tak chudobní, že urobia takmer všetko. Znova opakujem, všetko je to o ľuďoch. Tí sú okolnosťami niekedy prinútení kradnúť. Taká Papua – Nová Guinea je krásna, keď človek ide ďalej do malých dediniek. Ale keď som v hlavnom meste prešiel po autobusovej stanici, tak ma obstúpili akýsi výrastkovia a zrazu som mal niečiu ruku vo vrecku. Párkrát sa mi to stalo aj v Afrike. Človek sa na to musí pripraviť, peniaze som mal schované vo vnútorných vreckách.

Vypichol by som aj Severnú Kóreu. Nejde o to, že by sa mi nepáčila, ale všetko tam bolo na nás zahrané. Ukazovali nám iba peknú stranu mince, zo zadnej strany to bolo úplne zlé. My, Východoeurópania, to poznáme veľmi dobre, vedel som, čo sa nám tam deje, nikto ma nemohol opinkať. Ukazovali nám lunapark, plaváreň s krásnymi bazénmi. Keď som sa potom za tým obzrel z autobusu, tak som videl, že tam nemajú ani napustenú vodu.

Ako cestujete?

Vždy cestujem tak, ako je to najvýhodnejšie. V Číne sú lacné rýchlovlaky, tak ich použijem. V Afrike je pre cesty či komplikovaný prejazd hraníc najlepšia motorka. Tú používam dosť často, je ľahšia ako auto, lepšie sa parkuje, dá sa s ňou vyjsť z dopravnej zápchy. Niekedy to robím tak, že niekam priletím, precestujem ju na prenajatom aute a potom odletím.

Kde ste stretli najmilších ľudí?

Paradoxne sú to často ľudia, ktorí sú na tom ekonomicky horšie. Ústretoví voči turistom sú ľudia v krajinách, ktoré si už niečo vytrpeli. Typickým príkladom je Sýria. Bol som tam pred dvoma rokmi, keď skončil južný front. Ľudia tam boli radi, že vidia cudzinca, videli v tom zmenu k lepšiemu. To isté sa mi stalo pred desiatimi rokmi v Kolumbii. Tam si vytrpeli desaťročia občianskych vojen narkobarónov.

Ktorí ľudia sú mentalitou najbližší nám Slovákom?

Ťažká otázka, nerád hádžem ľudí do jedného vreca. Ani asi nie som ten správny na porovnávanie, celý svoj dospelý život žijem v zahraničí.

Sú ešte miesta, na ktoré by ste sa rád pozreli?

Tých miest je veľmi veľa. To, že som precestoval všetky krajiny, je len nejaké číslo, odfajknutie zoznamu. Ale to neznamená, že som precestoval všetko dôkladne.

Napríklad som s kamarátom prešiel celé Spojené štáty autom, od Floridy na Aljašku. Prešli sme asi 25 národných parkov a mali sme ísť do toho naj z naj, do Yellow-stone. Ale pokazilo sa nám auto a nedošli sme. Alebo v Egypte som ešte nevidel pyramídy. Dúfam, že niektoré z tých miest uvidím v druhom kole (úsmev).

S čím cestujete?

Razím takú teóriu, že najlepšie je cestovať iba s príručnou batožinou, žiadne kufre, ruksaky. Za normálnych okolností si môžete desať kíl zobrať aj do lietadla. Batožinu mám stále pri sebe, nemusím čakať na odbavenie batožiny. Je to niečo medzi malým kufrom a ruksakom. Keď idem do päťhviezdičkového hotela, tak nevyzerám ako vandrák, ale keď treba, tak si ho viem dať aj na chrbát.

Nosievam v ňom dvoje topánok, jedny šľapky, tri tričká, dlhý rukáv, dlhé, krátke nohavice. V drvivej väčšine cestujem v lete, tričko si večer operiem a ráno je suché. Nemá teda zmysel nosiť desať tričiek. Stačí mi jedna nabíjačka na mobil. Keď ju stratím, tak si kúpim novú. Takéto veci neriešim, zubnú pastu, kefku kúpite všade, šampón nepotrebujem (smiech).

Boli ste na takom mieste, kde by ste si vedeli predstaviť zostať žiť?

Takých miest je veľa. Niečo ma očarí, ale už rozmýšľam, čo je za rohom. A tam ma okúzli niečo iné. Krajiny majú svoje výhody aj nevýhody. V takej Ázii je napríklad nevýhodou zložitý jazyk, dobre je aj v Afrike, ale človeka odradí komplikované cestovanie.

Cestovanie je finančne náročné, potvrdíte to?

Nie, je to blbosť. Väčšina ľudí, ktorá necestuje, to porovnáva v hlave asi takto: Minule som bol na dovolenke na Kanárskych ostrovoch a stálo ma to dvetisíc eur, tento chalan teda musí minúť za mesiac šesťtisíc. Ale nie je to tak.

Drahou položkou je letenka, ktorú si ale viem nájsť v akcii. Potom na mieste sa snažím splynúť s domácimi, spoznať ich náturu. Domáci nechodia šesťkrát do týždňa na steak do reštaurácie, ale do lacnejších prevádzok na menu. Čiže nemíňam nejaké veľké sumy. Presúvam sa autobusom ako domáci, nevyvážam sa taxíkmi.

Čo vám v Austrálii chýba zo Slovenska?

Chýbajú mi tu hory. Najvyšší vrch Austrálie má niečo vyše 2200 metrov a lanovka naň ide až skoro na vrchol. Takisto aj dostupnosť je tu horšia. Na Slovensku je všetko, čo by kameňom dohodil. Tu mi aj dve hodiny trvá len vyjsť zo Sydney. Ináč som sa tu prispôsobil, nepotrebujem si dať horalku, tú si dám na Slovensku.