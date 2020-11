Testovanie III.: V okrese Púchov chcú otestovať čo najviac

Okrem jednej obce testujú v celom okrese Púchov. Potrebujú otestovať čo najviac ľudí, aby odľahčili odberné miesto u hasičov.

21. nov 2020 o 13:14

OKRES PÚCHOV. Tretie kolo celoplošného testovania začalo v okrese Púchov podľa plánu. Krízový štáb zasadol o ôsmej hodine ráno. Prednosta okresného úradu vyzýva občanov, aby sa prišli otestovať. Čísla sú stále vysoké, treba sa zachovať zodpovedne.

Testujú takmer v celom okrese

Celoplošné testovanie čakalo takmer celý okres Púchov. Nakoľko patrí na čelo s najväčším podielom pozitívnych testov, okrem obce Streženice prebieha všade. "Situácia v okrese Púchov je pokojná. Všetky odberové miesta boli otvorené načas. Testujeme v 20 obciach plus mesto Púchov, netestuje sa len v obci Streženice, kde bol podiel pozitívnych pod jedno percento," povedal prednosta Okresného úradu v Púchove Marián Herdel. Krízový štáb na okresnom úrade zasadal o ôsmej hodine ráno a skonštatovali že nie sú žiadne prekážky k začatiu testovania. "Zber údajov znova zabezpečuje armáda slovenskej republiky," doplnil Herdel. Pred testovaním rezonovala najmä otázka, či bude povinné a pre koho. "Certifikáty vydávajú aj počas tohto víkendu," informuje prednosta Okresného úradu v Púchove.

Vyzývajú občanov na testovanie

Na odberných miestach je situácia pokojná, netvoria sa rady. "Občania majú možnosť prísť sa otestovať, počasie je veľmi priaznivé. Pretože nám počas týždňa nemusí kapacitne stačiť mobilné odberové miesto na hasičskej stanici, chcel by som požiadať občanov, aby využili túto možnosť a prišli sa otestovať v čo najväčšom počte. Pokiaľ majú príznaky alebo majú podozrenie, že niekto v okolí bol pozitívny, nech využijú túto možnosť a idú sa pretestovať," žiada občanov okresu Púchov prednosta Herdel. Mobilné odberové miesto totiž slúži pre celý okres a jeho kapacity sú obmedzené.

Pozitivita je stále vysoká

Po druhom kole testovania Púchov vystrelil do červeného poľa. Záujem o testovanie v mobilnom odberovom mieste je vysoká. "Minulý týždeň bolo za štyri dni v mobilnom odberovom mieste otestovaných 855 občanov, z toho bolo 116 pozitívnych, čo je dosť vysoké číslo. Pevne verím, že po tomto testovaní sa okres Púchov presunie do zeleného semaforu," povedal Marián Herdel. Zatiaľ predbežne bude mobilné odberové miesto pokračovať aj v nasledujúcom týždni u hasičov, pokiaľ sa nezriadi inde. "Nakoľko Púchov je na prvých miestach pozitivity, potrebujeme otestovať čo najviac ľudí. Zároveň však dúfame, že covidová turistika tu už nebude, snáď už budú chodiť na testovanie v našom okrese len domáci," doplnil Herdel. Chatári, občania z okolitých okresov ale aj spoza hraníc totiž v Púchove skreslili výsledky.

Cez víkend testujú vojaci

Tak ako uplynulé dve kolá testovania, aj toto aktuálne je zasa v gescií Ministerstva obrany. "Armáda komunikuje so samosprávami a stále platí, že celoplošné testovanie je pod ich vedením. My ako okresný úrad sme len poradný a podporný orgán, do testovania nezasahujeme," informuje prednosta Herdel. Mobilné odberové miesto, ktoré je v Púchove na hasičskej stanici zabezpečujú iné rezorty. "Okresný úrad zasahuje len do testovania v mobilnom odberovom mieste, ktoré je cez týždeň. Je to spolupráca Ministerstva vnútra a Ministerstva zdravotníctva," doplnil na záver Herdel.