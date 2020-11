Pozitivita klesá pomaly, poznáme výsledky aj príčiny

Tretie kolo testovania prebehlo takmer v celom Púchovskom okrese. Výsledok bol nad Slovenským priemerom.

24. nov 2020 o 7:08 Dominika Mrákavová

Minister obrany Jaroslav Naď prišiel do odberného miesta v Púchove (Zdroj: DM)

OKRES PÚCHOV. Tretie kolo testovania prebehlo v Púchovskom okrese takmer všade, okrem obce Streženice. Účasť bola aj napriek najhoršiemu výsledku z druhého kola výrazne nižšia. Sobotné výsledky ukázali, že až dve percentá testovaných majú pozitívny výsledok.

Mobilné odberové miesto, ktoré je počas týždňa k dispozícii u hasičov, je vyťažené. Preto prednosta Okresného úradu v Púchove celý víkend vyzýval občanov, aby sa prišli dať otestovať počas akcie Spoločná zodpovednosť a nenechávali si to až na pracovné dni.

„Pokiaľ niekto cíti príznaky alebo má podozrenie, že by mohol byť infikovaný, prosím, aby využil túto možnosť a prišiel sa dať otestovať,“ povedal prednosta Marián Herdel. Napriek tomu však účasť bola v okrese menej ako tretinová, no podiel pozitívnych prípadov stále vysoký.

V obci Dohňany bol záujem o testovanie minimálny. Napriek tomu však testovali oba dni. Niektoré obce v okrese chceli testovať len jeden deň. Svoju rolu hrá aj fakt, že ešte nedostali preplatené náklady ani z prvého kola testovania. „Celkovo sa tá čiastka nabaľuje a verím, že do konca roka sa to zo strany štátu nejako vyrieši,“ povedal starosta Dohnian Milan Panáček. So zdravotníkmi problém tentokrát nebol, v Dohňanoch pôsobili dva odberné tímy v rovnakom zložení ako počas 2. kola celoplošného testovania.

Minister mal brífing v Púchove