Dve župné nemocnice chcú kúpiť mamografy za celkovo 267-tisíc eur bez DPH

Dve nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja chcú kúpiť nové mamografy.

25. nov 2020 o 10:20 SITA

Dve nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja chcú kúpiť nové mamografy. Verejnú súťaž na obstaranie dvoch mamografických prístrojov zastrešuje Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici, jeden z nich bude dodaný pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky 266 667 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Ako nemocnica uvádza pri opise zákazky, jej predmetom je dodanie dvoch rádiologických zobrazovacích zariadení používaných pre diagnostiku a prevenciu nádorových ochorení ženského prsníka s priamou digitalizáciou. Od úspešného uchádzača očakáva nielen dodanie mamografov, ale aj ich montáž a inštaláciu, záručný servis a tiež zaškolenie poverených zamestnancov.



Lehota na predkladanie ponúk je do 22. decembra 2020. Nemocnica z pozície verejného obstarávateľa už vopred avizuje, že po vyhodnotení ponúk vyzve všetkých uchádzačov na účasť v elektronickej aukcii, kde budú môcť predkladať nové ceny predmetu zákazky.



"Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého celková zmluvná cena bude najnižšia, v automatizovanom vyhodnotení ponúk po realizácii elektronickej aukcie sa umiestnil na prvom mieste a spĺňa podmienky účasti," uvádza sa v súťažných podkladoch. Nemocnica zároveň od úspešného uchádzača očakáva, že nové mamografy dodá do troch mesiacov od účinnosti zmluvy.