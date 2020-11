Najrýchlejší poštár. Holuby ohrozujú dravce, hovorí Luhový

ČO JE KONŠTATOVANIE A AKO SA VYHODNOCUJÚ PRETEKY?

Každý holub má pridelený elektronický čip a keď ide na preteky, tak v nasadzovacom stredisku určenou komisiou sa tento čip zosníma pomocou zariadenia, ktoré sa nazýva matka. Zapíšu sa o ňom údaje a holub sa dá do prepravného koša. Tie sa potom prepravujú nákladnými autami na preteky. Holuby sa odštartujú a letia smerom domov. Keď potom priletia do holubníka, tak prejdú cez letáč a zosníma ich anténa. Zapíšu sa údaje o čase príletu. Každý holubník má od miesta štartu nameranú presnú vzdialenosť, z toho sa potom prepočítava rýchlosť holuba v metroch za minútu. Podľa nej sa potom určí poradie, vyhrá holub s najvyššou rýchlosťou. V rámci oblasti sú vzdialenosti krátke. Či letí holub 400 alebo 410 kilometrov, je jedno. Ale keď sa letia z Nemecka národné preteky z Gothy, tak sa oceňujú po pásmach, do 600 km, do 750 km, nad 750 km, a, samozrejme, aj celkový víťaz. Je jasné, že holub, ktorý letí na východ, stráca rýchlosť pre únavu.