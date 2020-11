Stále odberné miesto funguje každý deň

Odberné miesto na bezplatné otestovanie sa nachádza v budove okresného úradu a využiť ho môžete v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hodiny, v stredu od 12.00 do 18.00 hodiny. Testujú antigénovými testami. Personál poskytla okresná nemocnica, pomáha aj armáda a polícia.

26. nov 2020 o 6:45 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA V pondelok 16. novembra otvorili v priestoroch Okresného úradu v Považskej Bystrici stále odberné miesto na bezplatné antigénové testovanie. Bude tak pomáhať najmä Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici pri zachytávaní pozitívnych prípadov v okrese, ktoré budú trasovať.

Pozitívni pribúdajú

„Za minulé týždne nám čísla výrazne stúpajú. V Považskej Bystrici bolo predminulý týždeň viac ako tristo pozitívne testovaných osôb pomocou PCR testov,“ povedala okresná hygienička Renata Beníková. Okolité okresy Púchov a Ilava sú na tom v štatistikách podobne. „V oboch okresoch sme mali viac ako dvesto nových prípadov. Čísla nám naozaj stúpajú, preto vítame toto nové odberné miesto,“ doplnila Beníková.

Potrebujú testovať čo najviac

Pomocou antigénových testov tak dokáže úrad verejného zdravotníctva rýchlo identifikovať infekčné prípady a následne nariadiť karanténu spoločne s rodinnými príslušníkmi. Pracovníci okresnej hygieny v stálom odbernom mieste tiež pracujú v rámci administratívy. Vykonávanie antigénových testov tak význam má, pokiaľ však pozitívne testovaní občania dodržia nariadenú karanténu.

„Určite testovanie pomôže, ale to len vtedy, ak ľudia aj dodržia karanténu, čo je veľmi dôležité. Môžeme mať nastavené hocijaké opatrenia, ale pokiaľ ich ľudia nedodržia, ťažko je potom robiť niečo ďalšie,“ povedala Renata Beníková. Prvoradá je teda zodpovednosť ľudí.

Karanténu sledujú

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici karanténu kontroluje, a to aj v spolupráci s políciou. „Nahlasujeme zoznam osôb, ktoré musia byť v karanténe. Neuvádzame však, kto bol pozitívny. Uvádzame len to, kto má nariadenú karanténu nami alebo všeobecným lekárom,“ povedala hygienička. Prizvukuje tiež nevyhnutnosť dodržiavať ďalšie, tie najzákladnejšie opatrenia. „Dezinfekcia, nosenie rúšok a dodržiavanie rozostupov,“ dodala hygienička Renata Beníková. Karanténa musí byť minimálne desať dní v prípade, že občan má bezpríznakový priebeh. „Ak však majú zdravotné komplikácie, musia byť v karanténe až dovtedy, dokým v troch dňoch za sebou nemajú príznaky,“ povedala Renata Beníková. Od občanov dostali podnety na možné nedodržiavanie karantény, no ako vraví, tieto podozrenia sa nepotvrdili.

Testujú každý pracovný deň

Stále odberné miesto v Považskej Bystrici je na Okresnom úrade. Personálne kapacity pre odberné miesta poskytne Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici „V našej gescii je zabezpečenie zdravotníckeho personálu, v tejto chvíli je to vcelku komplikované vzhľadom k tomu, že ho máme nedostatok, ale verím, že to nejak zvládneme a odberné miesto otvoríme,“ skonštatoval Igor Steiner pred otvorením odberného miesta. Podľa jeho slov im chýbajú potrebné informácie. „Podľa vyjadrenia vlády by tu mala byť osemhodinová prevádzka, no ja to nepovažujem za optimálne, vzhľadom k tomu, že väčšina ľudí chodí do práce a možno bude potrebovať tieto testy vykonávať aj neskôr. Uvidíme, aký bude záujem a požiadavky obyvateľstva a či s otváracími hodinami bude možné v rámci potreby hýbať,“ uviedol riaditeľ nemocnice.

Vedenie nemocnice napokon personálne kapacity našli a odberné miesto je v prevádzke každý pracovný deň od 10.00 hodiny do 16.00 hodiny, v stredu je to od 12.00 do 18.00, aby mali možnosť prísť sa dať otestovať aj občania, ktorí pracujú dlhšie ako do štrnástej.

O testovanie je záuejm

Každý deň čakajú občania na bezplatné testovanie. Toto prebieha v desiatkach miest na Slovensku. „Od aktuálneho pondelka je otvorených 118 mobilných odberových miest. V uplynulom týždni v nich otestovali viac ako pol milióna ľudí,“ informoval minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď.

Všetky informácie ktoré v týchto odberových mietsach zozbierajú, sú centrálne registrované. „Dáta zapisujeme do informačného systému Covid, do ktorého majú prístup všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva,“ doplnil Naď.

Úrady tak majú vedomosť o počte pozitívnych. Naďalej vykonávajú trasovanie, ale aj kontrolu karantény. „Poskytli sme viac ako tristo vojakov, ktorí pomáhajú s trasovaním a tiež v jednotlivých call centrách na regionálnych úradoch. Tento systém funguje veľmi dobre,“ uzavrel minister obrany Jaroslav Naď.