Štrbák dal futbal na druhú koľaj, chce byť prospešný pre spoločnosť

Rozhodol sa, že futbal bude preňho zábavou. PATRIK ŠTRBÁK je lídrom piatoligových Ladiec, ale viac energie už vkladá do služieb spoločnosti. Je prednostom obecného úradu v Beluši.

26. nov 2020 o 10:17 Peter Mičúch

Kde všade ste hrávali?

V mládežníckych kategóriách som hrával v Púchove a Žiline. U mužov v Streženiciach, Horovciach, Púchove a doteraz v Ladcoch.

Na vyššiu súťaž ako piatu ligu si netrúfate?

Tri roky dozadu som hrával tretiu ligu. Nejde o to, že by som si netrúfal, ale už mám veľa pracovných povinností. Na tretiu ligu treba trénovať viackrát za týždeň, pre mňa je to už z časového hľadiska nereálne. Piata liga je pre mňa taká rekreačná.