Comextrans, s. r. o., zvyšuje v Ilave životnú úroveň

Najväčšia dopravná spoločnosť v Ilave – Comextrans, s. r. o. je vo výbornej ekonomickej kondícii.

26. nov 2020 o 11:47

Priaznivé čísla sú odrazom ekonomického rastu spoločností, pre ktoré vykonáva vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu. Spoločnosť zamestnáva 152 ľudí a rady pracovníkov ďalej rozširuje. Obrat spoločnosti v porovnaní s minulým rokom vzrástol o osem percent, čo je podľa manažmentu pozitívny výsledok. Hovoríme s výkonným riaditeľom Ing. Rudolfom Holbom.

S obratom ste išli hore o osem percent, čo je v tejto situácii lichotivé číslo...

Netvrdím, že to bolo počas roka vždy ideálne. Určité turbulencie tu boli v apríli a v máji, kedy situáciu skomplikovali obmedzenia zo strany štátu pre koronu. V každom inom mesiaci sme však išli s obratom hore. Ekonomika vo firme je momentálne priaznivá a zákazky, ktoré máme potvrdené do konca roka, fungujú bez obmedzení. Rast je spôsobený tým, že vozíme potraviny pre spoločnosť Kaufland a Lidl, ktoré majú prudký nárast v predajoch. V prípade Kauflandu sa množstvo práce navýšilo aj otvorením najväčšieho plnoautomatizovaného skladu mrazených výrobkov, ktorý je postavený tu v Ilave. Taktiež automobilky KIA motors a Hyundai Nošovice, ktoré vozíme, vyrábajú na sto percent a viac. Mám pocit, že chcú dobehnúť výpadky spôsobené prvou vlnou korony. Náš najväčší odberateľ VAILLANT – svetový výrobca kotlov – taktiež hlási nárast výroby o dvadsať percent, čo sa nám premieta zvýšenou frekvenciou prepravy do zahraničia. S týmto stavom sme spokojní, pretože môžeme naplno využiť kapacity, ktoré máme. Spokojní sme aj s tým, že doposiaľ sme nemali žiadneho zamestnanca s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. Niektorí boli v karanténe, no z dôvodu ochorenia rodinných príslušníkov. Priamo nás to zatiaľ obchádza.

Priaznivú situáciu využívate v kontexte ďalšieho rozvoja. Kam smerujú investície?

Investície smerujú do vytvorenia ďalších pracovných miest, modernizácie a rozšírenia vozového parku. V tomto roku sme zakúpili šesť nových kamiónov a objednaných je ďalších sedem kamiónov a sedem nových návesov. Pre Kaufland sme zakúpili desať návesov. V budúcom roku plánujeme začať výstavbu vlastného objektu za kanálom, kde plánujeme budovanie nového parkoviska, dielní a skladovacích priestorov. Pozemok máme, projekt taktiež, stačí už len začať. Situácia s parkovaním je momentálne zložitá, pretože nemáme dostatok parkovacích miest. Táto investícia nám umožní úplné rozšírenie vozového parku, kedy by počet kamiónov mohol dosiahnúť číslo 150. Aktuálne máme 72 vozidiel. V objekte SAD však sídlo spoločnosti zostane naďalej.

Podnikanie vám v minulosti komplikovali rôzne nariadenia zo strany štátu, ktoré zasahovali do chodu spoločností. Zlepšila sa situácia?

Očakával som, že s novou vládou dôjde k zmene. Zatiaľ sa tak nestalo, pretože všetka pozornosť je sústredená na boj s pandémiou. Niet času venovať sa podnikateľskému prostrediu. S nádejou však očakávam, že ministerstvo hospodárstva presadí svoje myšlienky. Zjednoduší systém a prinesie viac slobody do podnikania. Uvítal by som, keby sa daňové zaťaženie znížilo, alebo sprehľadnilo nielen pre zamestnávateľov, ale i zamestnancov, pretože zorientovať sa v zložitých nastaveniach legislatívy a Zákonníka práce je večný boj. Za pozitívum považujem momentálne zníženie dane z motorových vozidiel, čím sa konečne staneme konkurencieschopnými, po vzore okolitých štátov.

V Ilave podnikáte od samého začiatku. Ste s lokalitou spokojný?

V Ilave som sa narodil a celý život som prežil v Iliavke. Pre mňa je srdcovou záležitosťou tu podnikať. Celý profesný život som strávil v objekte SAD Ilava, takže som rád, že tu môžeme pracovať a ako spoločnosť prinášať benefity pre toto mesto. Zároveň vytvárať pracovné miesta a formovať životnú úroveň. Väčšina ľudí, ktorých zamestnávame, je z Ilavy a okolia. Ako firma sa snažíme zapájať nielen do ekonomického diania, ale aj spoločenského. Podporujeme niektoré športové aktivity, vďaka ktorým robíme obyvateľov šťastnejšími. Spomeniem napríklad Ilavský beh či hasičský zbor v Iliavke, ktorý sponzorujeme.

Okrem kamiónovej dopravy vykonávate aj pneuservisné služby. V čom ste iní v porovnaní s klasickými prevádzkami?

Pneuservis v objekte SAD je iný tým, že okrem osobných automobilov je zameraný aj na nákladné automobily a stavebné stroje. Dokážeme prezuť pneumatiky od motocyklových až po veľké traktory, bagre a vysokotonové žeriavy. Takýto servis tu široko-ďaleko nie je. Prezúvať k nám chodia veľké spoločnosti z Ilavy, Dubnice, Trenčína i okolitých miest. Pre sekciu osobných automobilov sme vytvorili prostredie, kde si zákazníci môžu počas čakania pozrieť film, dať si kávičku, či pripojiť sa na wifi. Platbu môžu vykonať zákazníci i bezkontaktne - platobnou kartou. Iní sme najmä v tom, že dokážeme poskytnúť servis i mimo týchto objektov. K dispozícii je NONSTOP výjazdové vozidlo, ktorým chodia chlapci riešiť poruchy kamiónov či prezúvať nadrozmerné pneumatiky priamo na diaľnicu. Je to odlišnosť, ktorá zvyšuje spoločnosti kredit.

DANA VALACHOVÁ

Príbeh značky Comextrans

Spoločnosť bola založená v roku 1993, ako Comextrans VOS. V roku 1994 došlo k zmene právnej formy na Comextrans, s. r. o. Príbeh spoločnosti začal kúpou staršieho kamióna, s ktorým rok jazdil jeden rok osobne majiteľ firmy Rudolf Holba. O rok neskôr pribudol ďalší kamión a firma sa rozšírila o spoločníka Jozefa Holbu a nových zamestnancov.

Prvých desať rokov bol rast postupný. Do stavu priberali každý rok jedno vozidlo a pri vstupe do EÚ v roku 2006 mala spoločnosť už 7 licencií na vykonávanie kamiónovej dopravy. Masívny rozvoj nastal po vstupe do Európskej únie, kedy kamionová doprava nebola regulovaná povolenkami v rámci štátov, čo Comextrans katapultovalo nahor.

Prvým veľkým zákazníkom bola spoločnosť Leoni, ktorej vyvážali káble pre vozidlá BMW. V roku 2006 pribudla spoločnosť KIA motors a Vaillant.