Investície v meste zatiaľ pokračujú

Výpadok mestského rozpočtu je takmer 900 tisíc eur. Mesto má zámervyužiť podporu zo štátu. Pokračuje rekonštrukcia štadióna, dobrou správou je začiatok konania k výstavbe cyklotrasy.

27. nov 2020 o 8:12 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Výpadok príjmov spôsobený koronakrízou mesto pripravil o takmer 900 000 eur. Radnica teda podporila návrh Združenia miest a obcí Slovenska. Obce a mestá budú mať možnosť čerpať bezúročné pôžičky.

Pomoc je vo výške výpadku

Pôžičky poskytuje štát maximálne do výšky výpadkov dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. O žiadosti rozhodovalo mestské zastupiteľstvo. „Mesto je pripravené požiadať o vládnu pomoc, ktorá je schválená na základe rozhodnutia ministerstva financií a vlády Slovenskej republiky. Žiadajú o ňu takmer všetky samosprávy na Slovensku, pretože spôsobené výpadky idú do stoviek tisícov až miliónov eur. My sa pohybujeme na úrovni necelých 900 000 eur,“ uviedol primátor Karol Janas. Výpadok je podľa jeho slov veľký a ponuka od vlády korektná.

Pôžičku zmenia na granty

Ako dodal primátor, minister financií na stretnutí Rady Združenia miest a obcí Slovenska na Štrbskom plese deklaroval, že v roku 2024 by sa mala bezúročná pôžička pretransformovať na granty. Janas očakáva, že budúci rok bude z pohľadu financií veľmi náročný.