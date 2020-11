Radnica rozdelila 5-tisíc eur z fondu mestského štipendia

Sumu päťtisíc eur rozdelila púchovská samospráva púchovským študentom stredných a vysokých škôl v tohtoročnej edícii projektu mestského štipendia.

28. nov 2020 o 19:05 SITA

PÚCHOV. Sumu päťtisíc eur rozdelila púchovská samospráva púchovským študentom stredných a vysokých škôl v tohtoročnej edícii projektu mestského štipendia. Dekréty o pridelení mestského štipendia študentom s výbornými študijnými výsledkami odovzdala púchovská primátorka Katarína Heneková. V školskom roku 2020/2021 získalo po 200 eur dovedna 25 študentov.

Mestské štipendium je na Slovensku ojedinelým projektom, v Púchove ho poskytujú talentovaným študentom, ale aj žiakom v nepriaznivej sociálnej situácii, už od roku 2002. O pridelenie mestského štipendia môžu v zmysle prijatých zásad požiadať samotní študenti vždy jedenkrát ročne, zaslané žiadosti následne vyhodnocuje komisia.



Fond mestského štipendia v Púchove sa napĺňa z príspevkov dobrovoľných darcov. „Bolo mi cťou osobne sa stretnúť so študentmi, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky a zapájajú sa aj do rôznych mimoškolských aktivít a osobne im zablahoželať k ich úspechom a k udeleniu mestského štipendia. Verím, že im táto finančná čiastka pomôže aspoň čiastočne zmierniť ich ekonomickú situáciu, pretože veľa študentov navštevuje školu v zahraničí," uviedla primátorka Heneková.



Študenti si prevzali dekréty o pridelení štipendia vo výške 200 eur, peniaze im radnica pošle na bankové účty. Využiť ich môžu na úhradu nákladov spojeným so štúdiom, ubytovaním a stravou. Púchovské mestské štipendium sa na základe žiadosti poskytuje najdlhšie na obdobie jedného školského roka, opakovane sa o jeho priznanie môže žiadateľ uchádzať počas štúdia trikrát.

