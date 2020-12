Kultúra v meste ožíva len veľmi opatrne

V Decembri budú v Považskej Bystrici tri kultúrne podujatia. Výpadok je však veľký a ľudia si od kultúry odvykli.

1. dec 2020 o 6:10 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Po uvoľnení protipandemických opatrení v mestskom kultúrnom centre využili príležitosť a snažia sa naštartovať kultúrny život. Možnosti majú však obmedzené a budúcnosť kultúry v regióne je neistá. Ľudia si odvykli a svoju úlohu hrá aj strach. Na december pripravili v kultúrnom centre tri predstavenia.

Súvisiaci článok Adventný veniec má svoju symboliku Čítajte

Neistota vzbudzuje nedôveru

Kino je na tom ešte horšie, predstavenia plánujú len veľmi opatrne. Momentálne je povolené mať v sále 50 percent kapacity, to znamená v prípade kina Mier v Považskej Bystrici 230 divákov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„V decembri zrejme zorganizujeme aj na základe dohody s agentúrami, či sú vôbec do toho ochotné ísť, tri podujatia okrem premietania filmov.

Divadelné predstavenie Už nikdy nenaletím, pre deti Smejko a Tanculienka, hudobno-zábavný vianočný program Predvianočný koncert,“ povedala Anna Kardošová, riaditeľka PX centra. Všetko sú to preložené koncerty dodatočne zaradené do programu.

„Filmové predstavenia sa nám veľmi zle plánujú, keď nevieme, či nebude potrebné prepožičať priestory kina Mier na prípadné testovanie,“ doplnila Kardošová. Neustále rušenie a presúvanie predstavení navyše u divákov vyvoláva nedôveru a radšej tak ani neplánujú návštevu kultúrneho centra.

Finančne sú na nule

Ekonomické dosahy zákazu kultúrnych podujatí sú fatálne.

„Takmer úplne nám vypadli príjmy. Stále musíme rušiť aj naplánované podujatia, diváci už neveria. S propagáciou sú spojené náklady a vynaložené úsilie zamestnancov PX Centra a tie často rozhodnutiami na poslednú chvíľu vychádzajú nazmar,“ povedala riaditeľka Kardošová.