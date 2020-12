Otužilci z Podhradského mora sa zimy neboja

V studenej vode sú ako doma. Otužilcov z Podhradského mora vedie ROMAN KLINČÚCH (49). Ten o otužovaní tela aj mysle porozprával na Snow Film Feste v kine Mier.

1. dec 2020 o 17:30 Peter Mičúch

Ako ste prišli na nápad otužovať sa?

Sme otužilci z Podhradského mora. Celé to vzniklo tak, že sme chceli s kamarátom zorganizovať triatlon. Predsedníčka občianskeho združenia Podhradské more do mňa stále dobiedzala, tak som jej povedal, že budeme v zime plávať. Od otužovania sme prešli až k organizovaniu triatlonu.

