FOTO: Začali premávať nové vlaky

Prvé moderné elektrické jednotky už vozia cestujúcich. Ich dodanie však trvalo dlho, tender museli opakovať.

2. dec 2020 o 8:35 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Včera moderné vlakové jednotky Panter, ktoré vyrobili vďaka Česko-Slovenskej spolupráci, odviezli prvých cestujúcich. Postupne do regiónu pribudne až 25 takýchto jednotiek. Cesta k nim však bola dlhá, keďže zákazka má najväčšiu hodnotu v histórií Žeezničnej spoločnosti Slovensko.

Troj a štvorčlánkové elektrické vlakové jednotky ponúkajú vysoký komfort cestovania na regionálnej úrovni. "Jednotky Panter spĺňajú všetky požiadavky moderného cestovania. Sú komfortné, bezpečné a úsporné," povedal Filip Hlubocký, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko.

Môže ísť až 160 kilometrov za hodinu

Elektrická jednotka radu 660 s maximálnou rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu má kapacitu 343 miest na sedenie, svojimi parametrami spĺňa požiadavky TSI a je tak účelným vozidlom na úrovni 21. storočia. Panter je nízkopodlažná klimatizovaná jednotka s bezbariérovými nástupnými priestormi so širokými nástupnými dverami a s veľkopriestorovým interiérom.V žilinskom i trenčianskom regióne sú na bezbariérový prechod do nového vlaku vhodné všetky železničné stanice a zastávky na modernizovanom koridore.

Ďalej má multifunkčné oddelenie pre osoby s obmedzenou mobilitou, pre invalidné vozíky, kočíky a bicykle. Elektrická jednotka disponuje centrálnym ovládaním dverí a WC bunkami s uzavretými odpadovými systémami a sušičom rúk. Súčasťou jednotky je bezpečnostný kamerový systém, akustický a vizuálny informačný systém či systém automatického počítania cestujúcich.

Nechýbajú, samozrejme, zásuvky pre napájanie prenosných zariadení a wi-fi pripojenie na internet. Príjemný a moderný vzhľad vozidla dopĺňa štýlové LED osvetlenie interiéru. „Cestujúci ocenia najmä pohodlné sedadlá, elektrické zásuvky, klimatizáciu alebo LED osvetlenie interiéru. Súpravy ponúkajú aj prehľadný informačný systém s monitormi, vysoko výkonnou wi-fi, dostatok miesta pre prepravu invalidov, detských kočiarov, bicyklov a ľahký a bezbariérový nástup pre všetkých cestujúcich,“ povedal predseda predstavenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Prvá jazda bola atrakciou

Po skúškach nových elektrických jednotiek začali premávať aj s pasažiermi. Prvú oficiálnu jazdu si prišiel pozrieť aj minister dopravy Andrej Doležal. "Som veľmi rád, že sme sa zas posunuli bližšie k modernej vlakovej doprave. Potrebujeme tento spôsob dopravy zatraktívniť, lebo je najekologickejšou možnosťou," povedal minister dopravy Andrej Doležal. Nové Pantery prišiel prezentovať aj generálny riaditeľ národného dopravcu. "Tieto jednotky ponúkajú zvýšený komfort najmä pre cestujúcich. Sú súčasťou modernizácie železničnej dopravy. Postupne budú nahrádzať staré súpravy, ktoré už sú zastarané," povedal Filip Hlubocký, generálny riaditeľ ZSSK.

Panter si obľúbili aj rušňovodiči. "Je to všetko nové, nekazí sa to. Ovládanie je jednoduché, prakticky jednou páčkou idete dopredu aj brzdíte. Absolvovali sme veľa školení a jazdí sa nám dobre. Výhodou týchto jednotiek je najmä to, že sú nízkopodlažné, odhlučnené, pasažieri, majú zásuvky a pohodlné sedenie," povedal inštruktor rušňovodič. S novým grafikonom od polovice decembra pribudnú v regióne ďalšie Pantery.