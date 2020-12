SÚŤAŽ: Hlasuj za najkrajší adventný veniec a vyhraj!

Z fotiek od našich čitateliek sme vybrali sedem krásnych adventných vencov a spolu s vami chceme nájsť ten najkrajší!

2. dec 2020 o 10:55

Darčekový balíček MY s vami (Zdroj: DM)

Súťaž s MY Považský obzor: Hlasuj za najkrajší adventný veniec a vyhraj!

Z fotiek od našich čitateliek sme vybrali sedem krásnych adventných vencov a spolu s vami chceme nájsť ten najkrajší! ;)

Každý, kto sa zapojí do hlasovania a kompletne vyplní hlasovací formulár, bude automaticky zaradený do súťaže o darčekový balíček MY s vami s kúponom na inzerciu. Rovnakú odmenu získa aj víťazka nášho hlasovania.

HLASOVACÍ FORMULÁR

Súťaž ukončíme a vyhodnotíme 11.12. 2020.

Pre možnosť kontaktovať výhercov, je potrebné, aby súťažiaci riadne vyplnili kontaktné údaje. Výhercu budeme kontaktovať telefonicky.