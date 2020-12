V meste pribudli zberné nádoby na oleje a jedlé tuky

V Dubnici nad Váhom pribudlo v závere novembra 12 žltých zberných nádob na oleje a jedlé tuky.

6. dec 2020 o 19:43 TASR

DUBNICA NAD VÁHOM. V Dubnici nad Váhom pribudlo v závere novembra 12 žltých zberných nádob na oleje a jedlé tuky. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Rezákovej doplní samospráva ďalšie tri nádoby v dohľadnej dobe.

Doplnila, že obyvatelia majú prostredníctvom nových zberných nádob možnosť zbaviť sa tohto druhu odpadu ekologicky priamo na sídliskách.

"Od 1. januára 2021 majú všetky obce a mestá povinnosť zabezpečiť zber olejov. Mesto Dubnica nad Váhom tak rozširuje odpadovú infraštruktúru aj na sídliskách v pätnástich lokalitách. Chceme zabezpečiť väčšiu dostupnosť separovania tohto druhu odpadu priamo medzi občanmi v meste a v mestskej časti Prejta. Zber olejov od rodinných domov sa uskutočňuje už niekoľko rokov v rámci zberu kovov. Preto veríme, že občania na sídliskách ocenia možnosť posilnenia odpadovej infraštruktúry," priblížila Janka Beniaková z referátu životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

Uzamknuté žlté nádoby majú vhadzovací otvor vo vrchnej časti. "Vychladnutý olej, tuk alebo masť použitú v kuchyni nalejte doma do PET fľaše (jednolitrovej, prípadne dvojlitrovej). Naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a vložte do zbernej nádoby. Olej do zbernej nádoby nevylievajte. Do zbernej nádoby vložte celú uzatvorenú PET fľašu," vysvetlila Rezáková s tým, že zberné nádoby s objemom 240 litrov sa budú v prvotnej fáze vyvážať raz mesačne. Následne sa upraví intenzita vývozu podľa potreby a naplnenosti.

"Do zberných nádob na použité oleje a tuky nepatrí motorový olej, mazivá a iné ropné chemické produkty. Takýto druh odpadu môžu obyvatelia celoročne odovzdávať v zbernom dvore," dodala hovorkyňa mesta.