FOTO: Orlovský most otvorili

Po odkladoch dokončili rekonštrukcia mostu Orlové. Pôvodne mal byť otvorený 16. decembra, vodiči však po ňom môžu jazdiť o týždeň skôr.

9. dec 2020 o 8:12 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Orlovský most na ceste II/517 otvorili pre motoristov v kompletnom profile. Rekonštrukcia trvala 15 mesiacov. Pre nečakané vážne poškodenia nastal odklad a stavba trvala o takmer sedem mesiacov dlhšie. Po 15 mesiacoch však od včera môžu motoristi využívať most naplno.

Most má viac ako 70 rokov

Most ponad Váh a železničnú trať spájajúci mesto Považská Bystrica s mestkou časťou Orlové je tiež aj hlavnou spojnicou s obcami v Papradnianskej a Marikovskej doline. Orlovský most má viac ako 70 rokov, je to súmostie dvoch súbežných cestných mostov na vstupe do Považskej Bystrice od Púchova a od Bytče. Prvý most bol postavený v rokoch 1933 - 1935 s pôvodným názvom Most M. R. Štefánika. Po zničení počas 2. svetovej vojny bol znovu vybudovaný už ako Most slobody a neskôr zmenil názov na Orlovský most. V 90. rokoch minulého storočia bol ako dvojička postavený paralelný most a odvtedy má Orlovský most štyri pruhy. Nikdy rekonštrukciu nepodstúpil ani starší z dvojice mostov, práce tak boli nevyhnutné. "Jeden z pilierov bol postavený dokonca ešte pred druhou svetovou vojnou. Museli sa preto robiť niektoré veci, ktoré neboli ani súčasťou projektovej dokumentácie, čo predĺžilo samotnú rekonštrukciu. Chcem sa preto ospravedlniť motoristom, ktorých obmedzenia počas rekonštrukcie traumatizovali," povedal pri otváraní predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Rekonštrukcia cesty pokračuje

Rekonštrukcia Orlovského mosta bola len jednou súčasťou celkovej rekonštrukcie cesty II/517 až do Domaniže. Celkové náklady na rekonštrukciu 3,6-kilometrového úseku podľa neho presiahli 4,4 milióna eur, projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Most si zhotoviteľ prevzal minulý rok v auguste. Pôvodný termín dokončenia bol máj 2020. Po odhalení masívnych poškodení konštrukcie bol zmluva predĺžená o štyri mesiace. Ani tento termín však nebol reálny a stavbu dokončili až v decembri. "Ak sa nám bude dariť a riadiaci orgán nám všetko schváli, v budúcom roku by sme chceli začať s rekonštrukciou úseku od konca obce Prečín po Domanižu a v celom intraviláne obce Domaniža," doplnil Jaroslav Baška.

Obmedzenia zaťažili mesto

Rekonštrukcia mosta bola záťažou aj pre obyvateľov mesta Považská Bystrica. Kolóny sa denne ťahali cez celé mesto. Dopravné obmedzenia spôsobovali komplikácie aj obyvateľom okolitých obcí, ktorí denne do Považskej Bystrice dochádzajú do práce. "Verím, že si aspoň na pár mesiacov vydýchneme, kým zatvoria most v Podvaží. No teším sa, že môžeme už jazdiť bez obmedzení," povedal vodič z povolania Anton Malík. Po ukončení rekonštrukcie a otvorení mostu odľahlo aj primátorovi. "Verím, že otvorenie mosta odľahčí najmä centrum mesta a že sa postupne počas budovania cyklotrasy dobudujú aj chodníky na moste, ktoré sú sľúbené a ešte nie sú dokončené," povedal Karol Janas, primátor mesta Považská Bystrica. Zhotoviteľ garantuje záruku na kvalitu stavby päť rokov a deklarovaná životnosť mostu by sa mala predĺžiť o 20 až 30 rokov.

Poškodenia odhalili až neskôr

Hlavným dôvodom pre odklady stavby bol zlý technický stav staršieho z dvojice mostov, na kotrý zhotoviteľ prišiel až počas samotnej rekonštrukcie. "Projektant nevidí pod konštrukcie, niektoré nosníky sa museli rekonštruovať, menila sa statika. Na mnohých miestach bol most oveľa horší, ako sa predpokladalo. Navyše nám koronavírus skomplikoval v apríli dodávky výstuže z Talianska a rovnako naši kolegovia z Českej republiky nemohli vycestovať na Slovensko. To nám tiež skomplikovalo situáciu," povedal Dalibor Novotný, zástupca zhotoviteľa stavby.