FOTOGALÉRIA: Dvojica z Považskej Bystrice si bicyklovaním plní cestovateľské sny

Dvaja Považskobystričania si plnia svoje cestovateľské sny. Jurajovi Lukášovi a jeho priateľke Daše učaroval horský bicykel a jazdia s ním po celom svete.

13. dec 2020 o 13:00 Peter Mičúch

Prezradíte niečo o sebe?

Sme dvojica bikerov z Považskej, Juro a Daša, tvoriacich pod značkou Mountain Lovers. Aj keď obaja pracujeme z domu a sme spolu prakticky 24 hodín denne, nebráni nám to v tom, aby sme sa z nášho dvojizbového bytu presunuli do ešte menších priestorov dodávky a strávili na cestách hoci aj celé leto. Tráviť čas spolu, pri činnosti, ktorú milujeme, je jedna z vecí, na ktorej naozaj záleží.

Pozrite si FOTOGALÉRIA: Púchovčan precestoval všetky krajiny sveta Čítajte

Postupne sme prišli na to, že našimi výletmi dokážeme množstvo ľudí inšpirovať, a to je myšlienka, s ktorou to robíme aj dnes. A keďže sa živím ako webdizajnér, najrozumnejšie riešenie ako archivovať naše zážitky, mi prišlo vytvoriť online blog – mtnlovers.sk

Článok pokračuje pod video reklamou

Celý rozhovor si môžete prečítať aj v najnovšom vydaní týždenníka MY Považský Obzor