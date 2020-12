Pri tvorbe zákonov by malo byť viac počuť hlas veterinárov

Hlas akademickej veterinárnej obce by malo byť pri tvorbe legislatívy v oblasti ochrany zvierat viac počuť. Myslí si to zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

13. dec 2020 o 15:27 TASR

SLOVENSKO. Hlas akademickej veterinárnej obce by malo byť pri tvorbe legislatívy v oblasti ochrany zvierat viac počuť. Myslí si to zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová. I preto s rektorkou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Janou Mojžišovou podpísala v uplynulých dňoch memorandum o spolupráci. TASR o tom informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobríková.

"Naším cieľom je lepšia koordinácia na poli legislatívy. Cítime potrebu pozdvihnúť tému ochrany zvierat na vyššiu úroveň, objektivizovať zdroje informácií, zvýšiť ich kvalitu. Je to príležitosť na väčšiu nezávislosť a odbornú diskusiu, pretože nezaznieva v takej miere, ako by mala," uviedla Stanová. Podľa Bobríkovej sa zvieracia ombudsmanka i zástupcovia univerzity zhodli, že problémov, ktoré treba riešiť v spolupráci s orgánmi štátnej správy, kriminalistami i vyšetrovateľmi závažných protiprávnych konaní, je vo veterinárnej oblasti veľa. "Týkajú sa aktívneho či pasívneho týrania a zanedbávania, ale aj pytliactva, poškodzovania rastlín a živočíchov, organizovania zápasov so zvieratami, zneužívania vlastníctva, chovu exotických zvierat," priblížila s tým, že práve pri ich dokazovaní je dôležité odborné posudzovanie, ktoré "nemôže byť spochybnené".

Ako doplnila, obe strany tiež považujú odborný vplyv za "mimoriadne dôležitý" aj v samotnom legislatívnom procese v tejto oblasti. "V praxi sa často stáva, že návrhy sa v legislatívnom procese deformujú, podoba zákona sa od prvého po tretie čítanie diametrálne posúva a výsledná právna norma nepomáha, ale poškodzuje," vysvetlila.

Mojžišová v tejto súvislosti pripomenula jeden zo základných atribútov akademickej obce. "Akademická pôda si vyžaduje, aby bola apolitická, naše stanoviská nemôžu byť ovplyvnené ničím, len odbornosťou a profesionalitou. Máme veľký záujem o takúto spoluprácu a množstvo vecí vieme dať na správnu mieru z hľadiska odborného prístupu," uviedla.