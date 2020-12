Vďaka virtuálnemu bazáru má kolega krajšie Vianoce

Vianočný bazár vo firme Danfoss bol tento rok iný. Tradičná akcia s puncom súdržnosti sa presunula do online priestoru. Dôvodom boli sprísnené opatrenia, ktoré v spoločnosti dodržiavajú.

15. dec 2020 o 11:52

Ako informovala Martina Pániková, špecialistka pre komunikáciu a PR, šiesty ročník charitatívnej akcie bol síce bez punču, no na sile dobrej myšlienky nestratil. Zapojili sa do neho ľudia, ktorí vyjadrili podporu kolegovi v ťažkej životnej situácii. Ako zúčastnení svorne tvrdia, spravili by to hocikedy, nielen v čase Vianoc.

Do akcie sa zapojili zamestnanci, ktorých vlastnoručne vyrobené dielka putovali na predaj. „Vytvorili sme online katalóg, kde si mohli ľudia prostredníctvom e-mailu výrobky rezervovať. Vyzdvihnúť si ich prišli v čase konania vianočného bazára vo štvrtok 10. decembra,“ spresnila Pániková. Dodala, že v ponuke boli pletené výrobky, hračky, medovníky, dekorácie, rúška rôznych veľkostí a tvarov a iné ručne vyrobené veci. „O šikovnosti kolegov toho vieme dosť, no stále nás dokážu svojím talentom prekvapiť,“ zhodnotila.

Súdržnosť kolektívu

Vianočný bazár sa v spoločnosti usporadúva nielen za účelom pomoci, ale aj z dôvodu stretnutia kolegov z viacerých oddelení výroby a administratívy. Punč a celkovo vianočná atmosféra je to, čo ich vzájomne spája. Aj keď sa tento rok nenaplnil spoločenský rozmer akcie, danfossáci zachovali aspoň jej dobročinnú časť. Vďaka predaným výrobkom z online katalógu smeruje suma 1050 eur dnes už bývalému kolegovi, ktorý pre zdravotné problémy nemôže pokračovať v práci. Naviac, spoločne s manželkou sa starajú o zdravotne znevýhodnené dieťa, kedy je každá pomoc vítaná.

Nezištne pomohli

Miroslava Krecháčová z finančného oddelenia sa do akcie zapája pravidelne. Po iné roky sa spoločne s kolegami podieľala aj na príprave samotného podujatia. Do bazára prispela vlastnoručne vyrobenými hračkami. Ocenila najmä iniciatívu firmy a zanietenosť ľudí prispieť kolegovi v neľahkej situácii. „Táto aktivita nám je veľmi blízka a vždy ju budeme podporovať. Až tu si človek uvedomí, čo vlastne má. Aj to, že zdravie nie je vždy samozrejmosťou,“ povedala. „Pomôcť niekomu, kto to potrebuje, je veľmi fajn pocit. O to lepší, ak je to niekto z vašej komunity, aj keď ho nepoznáte osobne,“ vysvetlila Andrea Janigová z EUSC, ktorá sa do akcie zapája taktiež každý rok. Rovnako ako kolega Jozef Vadovský z oddelenia SVS, ktorý tvrdí, že pre neho je to samozrejmosťou. „Prednedávnom som pracoval pre japonskú spoločnosť, kde po prírodných katastrofách bolo prirodzené pomôcť kolegom. Nikdy neviete, kto a kedy bude pomoc potrebovať. Dôležité je byť nablízku,“ doplnil.

Pomoc, ktorá má zmysel

Generálny riaditeľ spoločnosti Jaroslav Šedivý zvykol prispieť do bazára domácou vianočkou. Tento rok zaradil do katalógu bojovníka proti covidu – osobne vypestovaný cesnak, ako symbol zdravia. Vianočný bazár vníma ako peknú súčasť predvianočného času, kedy sa všetky tie slová o vzájomnosti stanú realitou. „Som rád, že online priestor, ktorý sa v tomto čase stal naším bežným komunikačným kanálom, sme využili aj na usporiadanie virtuálneho bazára. Je to pomoc, ktorá má zmysel, “vysvetlil generálny riaditeľ a dodal, že výťažok z bazára vždy smeruje k najviac zraniteľným ľuďom vo firme. Podľa neho kľúč na výber kandidáta nie je. „Vždy to vyplynie zo situácie. Úlohu však zohrávajú zdravotne znevýhodnené deti, ktoré sa v danej rodine nachádzajú a potrebujú pomoc.“

Okrem vianočného bazára osadili do firmy aj obdarovací vianočný stromček v spolupráci s OZ Zrniečka pre sny. To, že kartičky s menami a želaniami detí boli rozobraté v krátkom čase, je dôkazom, že v zamestnancoch sa nestratil duch solidarity.

Neplánujú, ale tešia sa

Uskutočniť pravidelné akcie vo firme Danfoss nebolo tento rok možné. „Stihli sme len tradičný ples, ktorý bol vo februári tohto roka venovaný oslavám 25. výročia firmy. Osláviť výročie so zamestnancami plánujeme v čase, kedy nám to situácia umožní. Taktiež ostatné spoločné akcie uskutočníme vo vhodnejšom čase. Ľudia to chápu a zostávajú vo viere, že budúci rok bude normálnejší. DANA

Boj s covidom v Danfosse neprehrali

Pandemická situácia zmenila chod mnohých spoločností na Považí. Firmy hlásia znižovanie stavov a výpadky vo výrobe. O tom, ako zvládajú situáciu vo firme Danfoss, a. s., sme hovorili s generálnym riaditeľom Jaroslavom Šedivým.

V prvom polroku nás korona obchádzala. Nikto zo zamestnancov nebol pozitívny. Situáciu ovplyvnila až dovolenka. Počet prípadov sa rozšíril v septembri, odkedy sme mali priebežne asi 10 ľudí pozitívnych a 20 až 50 ľudí v domácej karanténe. Výraznejší dosah na firmu sa nám podarilo eliminovať aj vďaka antigénovým testom, ktoré sme obdržali z korporátu ešte pred celoplošným testovaním. V spolupráci s nemocnicou, za čo im všetkým patrí veľká vďaka, sme zamestnancov operatívne testovali priamo vo firme. Špeciálne opatrenia sme zaviedli na oddelení metrológie, kde sme minimalizovali riziko nákazy. Ak by ľudia z tohto oddelenia išli do karantény, ovplyvnilo by to chod celej výroby. Prísne opatrenia sú nastavené v celej firme a ľudia ich zodpovedne dodržiavajú. Celkovo, vírus nám zatiaľ nespôsobil výpadok. Globálne však ovplyvnil našich dodávateľov a spoločnosti, ktoré zabezpečujú dopravu a logistiku. U tých vplyvom pandemickej situácie dochádza permanentne k oneskoreniu dodávok, čo spôsobuje sklzy, nie však našou vinou.

Ako celkovo hodnotíte rok 2020?

Niet pochýb o tom, že to bol veľmi odlišný a mimoriadne náročný rok všade a na celom svete. Z roka na rok zažívame stále vyšší tlak a zdá sa, že si na to zvykáme. Snažíme sa nájsť najlepší spôsob, ako sa s týmto druhom „korporátneho syndrómu“ vyrovnať, pritom však nezabúdať na našich ľudí a ich fyzické a duševné zdravie.

Tento rok bol však pri pandémii Covid-19 ešte výnimočnejší. Okrem väčších obchodných a súvisiacich pracovných výziev priniesol tento malý čudák, nazývaný vírus, corona strach, neistotu a potrebu zmeniť naše pracovné návyky.

Keby sme si položili otázku, či by sme zvládli všetky ťažkosti ako skvelí jednotlivci až tento rok, odpoveď znie: rozhodne nie. Sila tímu zložená zo silných, oddaných a zodpovedných jednotlivcov bola víťazným faktorom. A toto je moje najdôležitejšie zistenie - skutočný tímový duch preverený v mimoriadne náročných časoch pre firmy aj pre zamestnancov. A tento tímový duch - faktor „X“ tímu - bol viditeľne infekčný v celej organizácii.

Vaše očakávania na budúci rok?

Čo sa čo sa zamestnancov týka, aby sme stále tak ako doposiaľ boli zodpovední k sebe aj k ostatným a boli v čo najväčšej pohode. Od toho sa odvíja všetko ostatné. Od septembra sme zaznamenali zvýšenie obratu. Už november bol na úrovni minulého roka. Dnes sa už nebavíme o tom, či budeme musieť znižovať stavy, napokon ani v tých najhorších mesiacoch sme neprepúšťali. Sme vo fáze, kedy sa pripravujeme na začiatok roka 2021 prijímaním nových ľudí. Prvý kvartál sa javí ako veľmi silný. Verím, že to tak bude počas celého roka. (dv)